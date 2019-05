Zivilcourage teuer bezahlt: Student will Frau helfen – und wird geschlagen

Seine Zivilcourage musste ein Student (26) am Montag teuer bezahlen. Er wollte einen Streit schlichten – und wurde selbst verletzt.

Freising – Seine Zivilcourage musste ein Student (26) am Montag teuer bezahlen. Er war Teil einer vierköpfigen Studentengruppe, der am Montag an der Freisinger General-von-Nagel-Straße ein polizeibekanntes Pärchen – beide 21 Jahre alt – aufgefallen war, das heftig stritt. Als die Studenten der Frau Hilfe anboten, ging der Mann und dessen 29-jähriger Freund – ebenfalls polizeibekannt – auf die Gruppe los. Dabei gab einer der beiden Männer dem 26-Jährigen aus der Gruppe eine Kopfnuss und brach ihm die Nase.

Angreifer flüchten

Der Verletzte musste ins Klinikum Freising eingeliefert werden. Die beiden Angreifer flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Wer den 26-Jährigen verletzte, wird noch ermittelt. Hinweise unbeteiligter Zeugen erbittet die Polizeiinspektion Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

