Studentenparty eskaliert: 16-Jähriger bricht Cousin Nase - dann legt er sich mit der Polizei an

Eskalation auf einer Studentenparty in Freising: Zwei Cousins stritten derart, dass die Polizei anrücken musste. Der Jüngere verlor daraufhin völlig die Kontrolle

Freising – Eskalation auf einer Studentenparty in Freising: Am Sonntag kurz nach Mitternacht kamen sich zwei Cousins auf einer Party einer Studentenverbindung wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung in die Haare. Der Jüngere, ein 16-jähriger aus Niedersachsen, war eigentlich nur zu Besuch bei seinem in Freising studierenden Cousin.

Freising: Studentenparty eskaliert - Cousin die Nase gebrochen

Wie die Polizei berichtet, verpasste er dem 18-jährigen eine Kopfnuss und brach ihm dadurch die Nase. Die eingetroffenen Rettungssanitäter beleidigte er dann nachhaltig und spuckte sie mit seinem Erbrochenen an.

Studentenparty in Freising eskaliert: Cousins in Klinik eingeliefert

Letztlich wurde beide ins Klinikum Freising eingeliefert. Der eine wegen der kaputten Nase, der Täter wegen einer Alkoholvergiftung. Der junge Mann muss nun mit einigen Anzeigen die Heimreise antreten.

Derweil hält ein Feuerteufel die Stadt Freising in Atem. In der Nacht zum Sonntag wurden insgesamt fünf Brände gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich jeweils um ein und denselben Täter handelt und fahndet nun mit Hochdruck nach dem Brandstifter.

Erst vor wenigen Tagen war es in einem Mehrfamilienhaus in Freising zu einem Brand gekommen. Dieser konnte zwar schnell gelöscht werden, kurz darauf starb jedoch ein 20-Jähriger an einer Rauchvergiftung. Die Ursache des Brandes ist in diesem Fall noch unklar.