Sturmtief „Roxana“ fegt durch Oberbayern: Bäume stürzen auf Fahrbahn - junge Frau (17) verletzt

Sturmtief „Roxana“ sorgte am Sonntag für Blaulicht-Einsätze im Kreis Freising. © Arno Burgi/dpa

Das Sturmtief „Roxana“ hat im Süden Deutschlands für Wirbel gesorgt. Im Landkreis Freising wurde eine junge Frau in Mitleidenschaft gezogen.

Freising – Mehrere umgestürzte Bäume sind die Bilanz des Sturms, der am Sonntag über Freising hinweggezogen ist. Bei einem Unfall in Folge des kräftigen Windes verletzte sich zudem eine junge Frau.

Sturm Roxana fegt durch Oberbayern: Viele Einsätze für die Feuerwehr

Wie die Polizei Freising meldet, stürzte ein Teil der Bäume so auf Fahrbahnen, dass Autos nicht mehr vorbeikommen konnten. Die Freiwillige Feuerwehr Freising musste mehrfach ausrücken, um Stämme und Äste fachgerecht zu zerkleinern und so die Straßen wieder frei befahrbar zu machen.

Betroffen war vor allem der Lankesberg. An der Weinmillerstraße wurde durch den Sturm ein am Neubau der Schule postierter Bauzaun auf einer Länge von 50 Metern umgedrückt, wie Feuerwehrsprecher Florian Wöhrl mitteilte. Nicht weit davon weg kippte ein weiterer Zaun um – bei der Baustelle eines Wohnhauses im Steinpark. Ein dritter Bauzaun musste an der Attenhauser Straße wieder aufgestellt werden. „Zu nennenswerten Sachschäden ist es aber nicht gekommen“, teilten Wöhrl und die Polizei unisono mit.



Sturm Roxana in Freising: Leichtkraftradfahrerin (17) zu Boden geworfen

In Allershausen stürzte zudem eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin (Kreis Pfaffenhofen) mit ihrer Aprilia zu Boden. Sie war bei der Anfahrt zum Kreisverkehr an der Kreisstraße 6 aufgrund des starken Windes ins Schwanken geraten. Sie wurde nach Angaben der PI Freising glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand minimaler Sachschaden.



Keine Sturmeinsätze meldeten die Inspektionen in Neufahrn und Moosburg. ft

