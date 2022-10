Eintauchen in die Welt der Nachhaltigkeit: Sustainability Day an der TUM sorgt für rege Resonanz

Von: Andreas Beschorner

Die Pflanzentauschparty war beim Nachhaltigkeitstag stets gut besucht – Alora und Leo (l.) tauschten hier mit Sabrina und Judith. © Lehmann

Erstmals hat die TU München einen Nachhaltigkeitstag organisiert. Der Präsident nutzte den Rahmen, um das neue Leitmotiv der Universität zu präsentieren.

Freising – Er war der erste seiner Art. Und er stieß auf große Resonanz: der Nachhaltigkeitstag der Technischen Universität München (TUM) am Donnerstag. Oder, wie man in einer von Englisch geprägten Forschungswelt sagt: „TUM Sustainability Day“. Und selbstverständlich war auch der TUM-Standort Freising-Weihenstephan mit von der Partie, während TUM-Präsident Thomas F. Hofmann den Tag nutzte, um „Nachhaltigkeit“ als Leitmotiv der TUM-Agenda 2030 zu erklären.

Das Programm, das man sich den ganzen Tag über für den Campus Weihenstephan ausgedacht hatte, war ein Mix aus Vorträgen, Führungen, Ausstellungen, Workshops und Infoständen. Da war beispielsweise das ganz offensichtlich an eine bekannte Umweltbewegung der Jugend angelehnte Thema „Fungi for Future“, da war eine lustige Pflanzentauschparty oder auch das Angebot der Holzwerkstatt mit Namen „Let’s talk about insects“ samt Bastelworkshop für schöne Insektenhotels. Für Bastelfreunde war auch der Upcycling-Workshop für Tetra Paks gedacht: Wie kann man aus leeren Getränkekartons pfiffige Blumenübertöpfe oder auch Stiftehalter zaubern?

Mobilität & Klimaschutz: Die Stadt Freising war mit Dominik Fuchs, Marie Hüneke und Tessa Elliott vertreten. © Lehmann

Jede Menge Informationsstände waren im Foyer des Zentralen Hörsaalgebäudes aufgebaut: Nachhaltigkeitsinitiativen wie The Green Team, das Café Übrig, der Landesbund für Vogelschutz, Plant a Seed und andere waren da ebenso vertreten wie beispielsweise die Stadt Freising. Dass man Forschung und ihre Ergebnisse auch spielerisch an die Frau und den Mann bringen kann, bewies die Forschungsgruppe Stoffstrommanagement an der Holzforschung München der TUM: Dort wurde beispielsweise die von TUM-Absolventen, Mitarbeitern und Studierenden entwickelte ClimateWe-App erklärt, mit der Jeder seinen ganz persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen kann.

TUM-Präsident formuliert Zukunftsstrategie seiner Uni

Wer auf dem Campus tatsächlich und real Fußabdrücke hinterlassen wollte, der war bei der „Walking Tour“ des Green Teams zu vielen versteckten Schätzen und Orten der Nachhaltigkeit auf dem Campus richtig oder konnte sich dem Landesbund für Vogelschutz anschließen, der zu einer „Campus Tour Biodiversity“ zu besonders schönen Naturplätzen und essbaren Pflanzen geladen hatte.

Während also in Vötting gebastelt, informiert und marschiert wurde, nutzte TUM-Präsident Hofmann den Nachhaltigkeitstag dafür, die Zukunftsstrategie der TUM zu formulieren: Nachhaltigkeit soll das Leitmotiv der TUM-Agenda 2030 sein. Dabei könne die TUM auf einem seit vielen Jahren erarbeiteten Fundament in Forschung und Lehre aufbauen – auch und gerade in Freising: Die TUM School of Life Sciences am Campus Weihenstephan forsche und lehre zu der ganzen Palette von molekularen über zelluläre Systeme pflanzlicher und tierischer Organismen bis hin zu nachhaltigen, ökosystemumfassenden Landnutzungsstrategien.

Restmaterialien verarbeiten: Verena, Franziska und Sabrina leiteten den Upcycling-Workshop. © Lehmann

Sechs konkrete Handlungsfelder hat Hofmann dabei benannt: In der Forschung beispielsweise unterstütze die TUM Aktivitäten, die zu einem nachhaltigen Wandel der Gesellschaft beitragen. In der Lehre will man Schüler, Studenten und Mitarbeiter dabei unterstützen, selbst ein eigenes Verständnis für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Außerdem – und da wurde mit dem Nachhaltigkeitstag ein erster Schritt getan – soll die Universität selbst zu einem Vorbild für die Gestaltung einer nachhaltigen Gesellschaft werden, indem sie zum Beispiel den Energie- und Ressourcenverbrauch reduziert. Und dann will die TUM auch noch „ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein für Nachhaltigkeit schaffen“, wie es Hofmann formulierte.

Der „TUM Sustainability Day“ am Dienstag war dafür sicherlich ebenfalls ein geeignetes Instrument. Um die Nachhaltigkeit, sich selbst und die Besucher nach diesem Tag zu belohnen, gab es zum Abschluss im Knosporus Campusgarten an der Langen Point nach Einbruch der Dunkelheit ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer. Oder, wie man auf Englisch sagt: „a cozy camp fire“.