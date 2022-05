„Das hilft uns extrem weiter“: Freisinger Tafel funkt SOS, FT-Leser reagieren

Von: Manuel Eser

Die Tafel ist wichtiger denn je: 420 Tüten mit 8,5 Kilogramm Lebensmittel verteilen die Helferinnen und Helfer an die Kunden. Und die werden immer mehr, nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs. © Lehmann

Weniger Lieferungen, aber mehr Kunden: Die Freisinger Tafel befindet sich in einer schwierigen Situation. Jetzt aber haben die Leserinnen und Leser des FT geholfen.

Freising – Damit hat Manfred Schimmerer beim besten Willen nicht gerechnet: Die Leserinnen und Leser des FT haben der Freisinger Tafel rund 6000 Euro gespendet. „Das hat unsere Erwartungen im Vorstand weit übertroffen“, berichtet der Vorsitzende des rührigen Vereins. „Wir waren wirklich überrascht, sehr froh und dankbar.“

Schimmerer hatte der Heimatzeitung auf Nachfrage über das Dilemma berichtet, in der sich die Tafel derzeit befindet. Denn auf der einen Seite steigt die Zahl der Kundinnen und Kunden, die die Leistungen der Tafel in Anspruch nehmen, deutlich – allein in der Corona-Zeit um rund zehn Prozent. Und nun kommen die ukrainischen Flüchtlinge hinzu. Hier verzeichnete die Tafel allein in einer Woche einen Anstieg von 22 auf 60 Personen.

Weniger Lieferungen, aber mehr Kunden

Auf der anderen Seite nehmen die Liefermengen an Lebensmittel seitens der Supermärkte und anderer Geschäfte ab. „Angesichts der Preissteigerung setzen die teilweise selbst auf Rettertüten.“ Heißt: Waren, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, werden zu verbilligten Preisen verkauft.

Um die Einschnitte für Klienten, die auf die Vergabe von Lebensmitteln angewiesen sind, möglichst klein zu halten, hat sich Schimmerer für einen neuen Weg entschieden: Erstmals bat der die Bevölkerung um Geldspenden, die zweckgebunden der Warenbeschaffung dienen sollen. „Das ist nicht unsere Philosophie, weil wir eigentlich dafür stehen, Lebensmittel zu retten“, sagte er. „Wenn aber nicht mehr genügend da sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst Waren zu kaufen.“

420 Tüten werden pro Woche verteilt

Der Hilferuf blieb nicht unerhört. Etwa 6000 Euro wurden unter dem Stichwort Lebensmittelhilfe an die Tafel gespendet. „Es waren Beträge von 20 bis 50 Euro dabei – viele Privatspenden, aber auch welche von Firmen“, berichtet Schimmerer. „Bei allen möchte ich mich herzlich bedanken. Das hilft uns extrem weiter.“ Er rechnet damit, dass die Tafel jetzt im laufenden Jahr gut über die Runden kommt.

Rund 420 Tüten pro Woche verteilt die Tafel. „Eine wiegt 8,5 Kilo“, sagt Schimmerer. „Stand jetzt müssen wir dank der Spenden nicht groß abspecken.“