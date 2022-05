Freisinger Tafel muss schmerzhafte Umstellung vornehmen

Von: Manuel Eser

Die Anzahl an Kundinnen und Kunden hat sich bei der Freisinger Tafel verdoppelt. Deshalb findet für je die Hälfte der Menschen jetzt nur noch alle 14 Tage eine Ausgabe statt. © dpa

Durch die Ukraine-Flüchtlinge hat sich die Anzahl der Kunden für die Freisinger Tafel verdoppelt. Das hat jetzt zu Konsequenzen.

Freising – Der Ansturm auf die Freisinger Tafel ist enorm. Durch die Geflüchteten aus der Ukraine hat sich die Zahl der Klienten, für die der Verein eine lebenswichtige Anlaufstelle ist, verdoppelt. Umso wichtiger sind die Spenden der Tagblatt-Leser, die immer noch bei den rührigen ehrenamtlichen Kräften eingehen.

„Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, die zu uns kommen, ist in den vergangenen Wochen extrem angestiegen“, berichtet Tafel-Vorsitzender Manfred Schimmerer dem FT. Waren es vor einigen Wochen zunächst noch 22, dann 60 Personen, sind es derzeit rund 220 Ukrainer. „Das sind in etwa genauso viele Abholer wie vor dem Krieg insgesamt.“ In anderen Worten: Die Zahl der Menschen, die zur Tafel kommen, hat sich verdoppelt. Ein Ende der Entwicklung ist nicht absehbar.

Tafel kann Bedürftige nur noch im Zwei-Wochen-Rhythmus versorgen

„Diese enorme Anzahl von Kunden können wir weder mit Lebensmitteln noch mit unserem Personal in der üblichen Form stemmen“, betont Schimmerer. „Wir mussten daher eine schmerzhafte, aber notwendige Umstellung vornehmen.“ Inzwischen wird die Tafel-Klientel im Zwei-Wochenrhythmus versorgt: Die eine Woche kommen am Mittwoch und Donnerstag die Altkunden, in der Woche darauf dann die Geflüchteten aus der Ukraine. „Wir haben alle Kundinnen und Kunden über diese Änderung informiert. Jetzt heißt es Daumendrücken, dass der 14-Tage-Rhythmus von den meisten Altkunden akzeptiert wird, zumindest von den meisten.“

Die Spenden der FT-Leser sind daher Gold wert – auch angesichts immer knapper werdender Lebensmittel-Lieferungen von Supermärkten. „Die Gelder werden wir bereits ab kommender Woche einsetzen, indem wir Lebensmittel für die Ausgaben hinzukaufen“, berichtet Schimmerer, der sich bereits für die hohe Hilfsbereitschaft der Freisinger bedankt hat. Inzwischen sind 9400 Euro auf das Spendenkonto eingegangen. Schimmerer ist davon überwältigt. „Das ist unglaublich und extrem wichtig.“

Gut zu wissen

Die Freisinger Tafel freut sich für ihre Arbeit über weitere Spenden auf das Konto: DE 39700510030014807564. Das Stichwort lautet „Lebensmittelhilfe“.