„Tag des Bieres“ ein Erfolg: Knapp 10 000 Euro für Helferkreise in Freising und Zolling

Von: Andreas Beschorner

Strahlende Gesichter bei der Übergabe der Spende: (v. l.) OB Tobias Eschenbacher, Peter Ziegltrum (Imbiss), Jürgen Charrois und Roland Debudey (Hofbrauhaus Freising), Festreferent Anton Frankl, Josef Plank (Staatsbrauerei Weihenstephan), Anne Scheer (Helferkreis Freising), Xaver Amler (Isarkindl-Brauerei), Irivan Stefan (Crepes), Can Tuna (Parkcafé) und Stephan Griebel (Helferkreis Zolling). © Lehmann

Der „Tag des Bieres“ in Freising war ein voller Erfolg - sowohl gesellschaftlich als auch finanziell. Knapp 10 000 Euro konnten an zwei Helferkreise übergeben werden.

Freising – Wegen Corona hat man etwas gebangt, wegen des Ukraine-Kriegs etwas gezögert. Dass man sich laut Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher „relativ kurzfristig“ dann doch entschieden hat, den „Tag des Bieres“ abzuhalten, um so nicht dem „Aggressor“ nachzugeben, sei dann aber „gut so“ gewesen. Der Tag war „ein toller Erfolg“, so der OB. Auch finanziell: Fast 10 000 Euro konnte man nun aus dem Erlös an Spenden an den Helferkreis Freising Ukraine und den Helferkreis Zolling e.V., der sich ebenfalls um die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kümmert, übergeben.

Beim monatlichen Pressegespräch des OB waren die Vertreter der Brauereien – Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Hofbrauhaus Freising und Isarkindl OHG – ebenso wie Vertreter der Gastronomie gekommen, um die stolze Summe per Scheck zu überreichen. Stephan Griebel (Zolling) und Anne Scheer (Freising) nahmen den Geldsegen entgegen und betonten, man werde das Geld sinnvoll und nachhaltig einsetzen.

Scheer nutzte die Gelegenheit für einen Appell: „Wir brauchen noch Helfer.“ Denn mit der Zahl der derzeit ehrenamtlich Tätigen im Helferkreis sei man an der Kapazitätsgrenze angelangt, zudem seien die Helfer „allmählich erschöpft“.

Weitere Informationen und Kontaktdaten sind im Internet unter ukr.fshk.de zu finden.

