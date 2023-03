Tag gegen Rassismus: „Mischen Sie sich bitte ein!“ - Aktionen in Freising

Informierten in der Innenstadt: (v. l.) Kimberly Scholze und Maria Chacon-Röber (beide Integrationsbeirätinnen), Sabine Bock (KBW), Landrat Helmut Petz, Nathalie von Pressentin (Integrationsbeauftragte Landkreis), Alexandra Myhsok und Bernadette Hölzl (beide Caritaszentrum Freising) sowie Magdalena Falkenhahn (Domberg-Akademie). © Lehmann

Ein künstlerisches Zeichen gegen Rassismus haben Caritas und Domberg-Akademie gesetzt. Freisinger Gymnasiasten sorgen ebenfalls für Gänsehautmomente.

Freising - Gemeinsam Haltung zeigen gegen Rassismus und Diskriminierung: Dazu motivierten das Freisinger Caritas-Zentrum und die Domberg-Akademie Passanten in der Oberen Altstadt. Lebensgroße menschliche Figuren aus Holzplatten waren mit Tafeln bestückt, auf denen unterschiedliche Statements zu Rassismus zu lesen waren. Magdalena Falkenhahn von der Domberg-Akademie und Bernadette Hölzl vom Freisinger Caritas-Zentrum hatten eine „Social-Media-Foto-Aktion“ vorbereitet. Die Besucher der Aktion konnten sich gemeinsam mit den Figuren fotografieren lassen, das Foto auf den sozialen Medien teilen und somit ein Statement gegen Rassismus setzen.

Auch Landrat Helmut Petz und die Integrationsbeauftragte des Landkreises Freising, Natalie von Pressentin, beteiligten sich an der Aktion: „Für Vielfalt und die Unantastbarkeit der Menschenwürde“ stehe auch das Freisinger Landratsamt. Darüber hinaus informierte Falkenhahn über den Podcast „Made in Vielfalt“, den die Domberg-Akademie als sechsteilige Serie gestaltet hat. Darin reisen zwei Kinder zu Menschen, die von Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen berichten.

Die Idee dahinter sei folgende, erklärte Falkenhahn: Durch Gespräche könne man lernen, wie die Welt für andere Menschen aussehe und was alle für ein gerechteres Miteinander tun könnten. Das Interesse an der Aktion war groß. Viele Freisinger zeigten sich interessiert und nutzten die Möglichkeit, sich solidarisch zu zeigen und erklärten sich bereit, Rassismus nachhaltig zu bekämpfen.

Am Camerloher-Gymnasium wurde mit Songs, Gedankenfahnen und Wortbeiträgen eine Aktionsstunde in der Aula gestaltet. Die Botschaft war gleichzeitig auch das diesjährige Motto: „Misch dich ein.“

Bezogen auch Stellung gegen Rassismus: Die Schülerinnen Helena, Elena, Katharina, Lilly und Annalena zeigten auch die nach außen deutlichen Zeichen des Gymnasiums gegen Rassismus. Dazu gehören neben Stoffbeuteln (Bild) auch Plakate. © Lehmann

Aktionsstunde mit klarer Botschaft

Seit 2021 ist das Camerloher Mitglied des Netzwerks „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, wie Schulleiterin Andrea Bliese einführend betonte. „Ein Schild aufzuhängen ist einfach“, so Bliese weiter, im täglichen Leben allerdings sei das Thema nach wie vor komplex und immer wieder im Mittelpunkt. Eines ihrer Beispiele: „Erst letztens haben Oberstufenschüler darüber heftig diskutiert über ein Musikstück mit dem Titel „Zigeunerleben“. Man sieht also, das Thema fließt nach wie vor in unseren Alltag ein“.

„Der Artikel 1 im Grundgesetz ist unser Fundament“, betonte anschließend Landrat Helmut Petz, allerdings reiche das Bemühen des Staates oftmals nicht aus. Fundamental wichtig seien seiner Meinung nach couragierte Menschen mit Haltung, die sich konsequent gegen jegliche Entgleisungen stellen. „Wir haben als Landkreis einen Integrationsbeirat geschaffen, um auch für jene Menschen ein Sprachrohr zu sein, die kein Wahlrecht bei uns haben“, erklärte Petz, für den eines wichtig sei im Zusammenleben: „Sich kennen- und sich verstehen lernen“.

Seit 2021 ist das Camerloher-Gymnasium Mitglied des Netzwerks „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Am Dienstag zeigten alle Schülerinnen und Schüler Präsenz bei einer Aktionsstunde. © Lehmann

Vom Integrationsrat auf der Bühne: Laura Akkaya und Benze Horvath. „Alle Menschen im Landkreis Freising sollen die gleichen Chancen haben“, sagte Akkaya, die auch einen ganz deutlichen Wunsch an die rund 400 Schüler aus den verschiedenen Jahrgangsstufen hatte: „Sie sind alle die Zukunft Deutschlands: Mischen sie sich bitte ein.“

Gänsehautmomente im Camerloher-Gymnasium

„Das ist das Problem – Rassismus beginnt im Denken, beginnt bei den Grenzen in unserem Kopf“ erklärt die Schülergruppe mit Katharina Suchaneck und Helena Franck, die zusammen mit Yvo Fischer, dem Freisinger Paten von „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ unter anderem die von Camerloher Schülern ausgearbeiteten Plakate vorstellten. Auf einem Plakat: Zwei Blutkonserven und eine Frage samt Antwort „Black or Homosexual? – No difference“. Hier sorgte Fischer dann auch für einen Gänsehautmoment, denn er zitierte Martin Luther King: „Wer das Böse ohne Widerspruch hinnimmt, arbeitet in Wirklichkeit mit ihm zusammen“.

Auch im Foyer fanden sich weitere Zitate in Form von Songtexten – darunter „Sage Nein!“ von Konstantin Wecker und „Get up, stand up“ von Bob Marley. Geschmückt waren zudem die Treppenaufgänge zur Schule mit Gedankenfahnen, auf denen Schüler Schlagwörter zum Thema Rassismus notiert hatten.

Zum Mitnehmen gab es anschließend auch noch einen neuen Stoffbeutel der Schule mit dem Aufdruck „Camerloher – Courage gegen Rassismus“, der vom Förderverein Camerloher teilfinanziert wurde.

Richard Lorenz & Maria Martin

