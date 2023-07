Viel mehr als nur ein Tagungszentrum: Weitere spektakuläre Pläne für den Domberg enthüllt

Von Manuel Eser schließen

Auch wenn es aktuell nach Stillstand aussieht: Die Neugestaltung des Dombergs geht voran. Das Gesicht des Dombergs verändert sich weiter.

Freising – Das neue Diözesanmuseum ist seit Oktober 2022 geöffnet und feiert seither große Erfolge und ist ein Publikumsmagnet. Der Dombergaufzug ist auch genehmigt – die Umgestaltung des Mons doctus läuft auf Hochtouren. Jetzt geht es weiter: Die umfassende Sanierung, Modernisierung und architektonische Neugestaltung der Fürstbischöflichen Residenz sowie der neue Anbau, des künftigen Bildungszentrums (Kardinal-Döpfner-Haus) wurden am Mittwochnachmittag vom Bauausschuss der Stadt Freising genehmigt. Christoph Spieß vom Bauamt hat die Pläne vorgestellt.



Einige Veränderungen stehen an: Die Residenz soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und – freilich unter Berücksichtigung des denkmalgeschützten Bestands – zu einem, wie es in den Antragsunterlagen heißt, „multifunktional nutzbaren Tagungszentrum“ umgestaltet werden. Und so wird der Komplex also nicht nur, wie bisher, als Tagungszentrum der Erzdiözese genutzt, sondern es werden auch sogenannte „museale Rundgänge“ angeboten. Hierfür bleiben etwa die bischöflichen Wohnräume in der Residenz als Zeitzeugnis unverändert erhalten.



Stadtrat spricht vom „Lottogewinn für Freising“ - und stimmt dagegen

Der Steinerne Saal wird reaktiviert und dient als Multifunktionsraum für Veranstaltungen mit bis zu 224 Gästen. Die Rekonstruktion des Saals begeisterte das Gremium. Robert Weller sprach von einem „Lottogewinn für Freising“. Der Anbau entsteht in zwei Teilgebäuden auf der Fläche, auf der das bereits abgerissene Haindl-Bau stand, direkt gegenüber des Diözesanmuseums. Er wird zwei- bzw. dreigeschossig statt – wie bisher geplant – siebenstöckig errichtet. Dieser Anbau sei als Pendant zur Residenz ebenfalls als Hofgebäude konzipiert, nehme sich aber neben dem denkmalgeschützten Hauptgebäude im Erscheinungsbild bewusst zurück, hieß es am Mittwoch.

Untergebracht werden hier unterschiedlich große Gästezimmer – insgesamt 68. Im Zwischenbau sind neben Haupterschließungstreppe und Aufzug auch ein Begegnungsraum und eine offene Loggia mit Blick über die freie Landschaft zu finden. Und: Im Erdgeschoß der ehemaligen Wäscherei ist ein vom Museumsplatz aus zugängliches öffentliches Café geplant.

„Struwwelpeter“: Der Domberg soll einen neuen Turm bekommen

Ein Hauptaugenmerk bei all den künftigen Planungen auf dem Domberg liegt immer auf der Stadtsilhouette: Die soll nun um einen weiteren Turm ergänzt werden: In der nordwestlichen Ecke der Residenz wird der ehemalige Khueturm, der im Jahr 1790 abgebrochen wurde und dessen Grundmauern weitgehend erhalten sind, in seiner ursprünglichen Höhe wieder hergestellt und kann später bei historischen Rundgängen ebenfalls besichtigt werden. Die Zahl der erforderlichen Stellplätze erhöht sich von 135 auf 168 – diese werden im angrenzenden Domberg-Parkhaus nachgewiesen.

Am Ende stimmten drei Mitglieder des Ausschusses gegen die Pläne, „die ich bis auf einen Punkt gigantisch finde“ wie etwa einer der drei, Robert Weller (Freie Wähler), sagte. Dennoch war dieser eine Punkt so gravierend, dass er einfach nicht dafür sein konnte: die Rekonstruktion des Kuehturms. Weller: „Diese geplante Turmspitze sieht aus wie der Struwwelpeter, der gehört einfach nicht da hin.“

Rätin Maria Lintl (Freisinger Mitte) wollte den Turm in dieser Form architektonisch dem „Brutalismus“ zuordnen. Er erinnere an einen Schlauchturm einer Feuerwehr.

