Tampons und Binden: Hygieneartikel ab sofort kostenlos auf Mädchen-Toiletten in der Schule

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Kostenfreie Hygieneartikel werden in den weiterführenden Schulen des Landkreises Freising künftig kostenlos zur Verfügung gestellt. © IMAGO / Shotshop

Künftig werden Tampons und Binden an Schulen kostenlos in den Mädchentoiletten zur Verfügung gestellt. Im Ausschuss gab es verschiedene Lösungsansätze.

Landkreis – Der Schulausschuss hat am Donnerstag entschieden, in den weiterführenden Schulen, für die der Kreis Freising als Sachaufwandsträger zuständig ist, kostenfreie Hygieneartikel für Schülerinnen zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu einem ähnlichen Antrag der FDP wählte man so die günstigere Lösung und folgte dem Appell des Jugendkreistags. Dieser hatte angeregt, Körbchen mit Hygieneprodukten in den Mädchentoiletten aufzustellen. Kosten pro Jahr: rund 2500 Euro. Die FDP hätte Automaten befürwortet, was den Kreis 25 000 Euro gekostet hätte.

Die bisher in vielen Schulen gängige Praxis, Tampons und Binden auf Nachfrage im Sekretariat auszugeben, nehme, so die Begründung beider Anträge, auf das Schamgefühl der Schülerinnen zu wenig Rücksicht. Die Mädchentoiletten – auch da waren beide Anträge inhaltlich ähnlich – seien der richtige Ort, um diese Artikel bereitzustellen.

Körbchen oder Automat

Diskutiert wurde vor allem darüber, ob man die „Körbchenlösung“ oder die Variante mit Automaten bevorzugen solle – ohne den Schulen vorzuschreiben, wie sie es in der Praxis tatsächlich in die Tat umsetzen. Die Kosten spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Die Verwaltung in Person von Florian Plajer hätte die FDP-Variante bevorzugt, weil der Aufwand geringer und das Handling einfacher sei und dies den Reinigungskräften Zeit spare.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch die Mehrheit der Kreisräte sah das anders: Leon Eckert (Grüne) sprach sich für die Körbchen-Variante aus. Hans Sailer (FW) schlug vor, zunächst die „Körbchenlösung“ umzusetzen. Später könne man ja immer noch Automaten anschaffen. Diese Ansicht teilte auch Joana Bayraktar (Grüne). Melanie Hilz (AfD) fragte, ob es schon Erfahrungen gebe, dass mit den Hygieneartikeln „Schindluder getrieben“ würde. Das verneinte Plajer. Außerdem: „Auch mit Toilettenpapier wird mal Schindluder getrieben, und trotzdem versorgen wir unsere Schulen damit.“

„Stigmata“? Für Bönig (Grüne) ist das „völliger Unsinn“

Samuel Fosso (FSM) und Martin Pschorr (SPD) waren klar dafür, den Beschluss des Jugendkreistags umzusetzen: Das seien schließlich die, um die es gehe. Die Jugendlichen hätten sich da ohne Zweifel ihre Gedanken gemacht.

Gegen Körbchen und Automaten waren Eva-Maria Oberloher (CSU) und Eva Bönig (Grüne): Tampons und Binden im Sekretariat abzuholen, habe sich bewährt, so Oberloher. Mit Worten wie „Stigmata“ zu argumentieren wie die FDP, sei „völliger Unsinn“, sagte Bönig. Es sei „ein ganz natürliches Thema“ und sollte auch so behandelt werden.

Am Ende fiel der FDP-Antrag mit 0:13 Stimmen durch. Der Beschluss des Jugendkreistags wurde mit 11:2 Stimmen angenommen.