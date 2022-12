Steinschule geht voran: Kinder mit und ohne Behinderung könnten bald gemeinsam unterrichtet werden

Von: Manuel Eser

Neue Wege zur Inklusion möchte die Mittelschule am Steinpark gehen. Sie will zum Beginn des neuen Schuljahrs eine Tandemklasse anbieten, in der Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam von zwei Lehrkräften unterrichtet werden. archiv © Lehmann

Die Mittelschule am Steinpark könnte Vorreiter in Sachen Inklusion werden. Sie will eine Tandemklasse für Kinder mit und ohne Behinderung realisieren.

Freising – In Tandemklassen werden Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam von zwei Lehrkräften unterrichtet. Bis dato gibt es dieses inklusive Angebot an Mittelschulen nur zweimal in Oberbayern. In Freising könnte nun eine dritte Schule dazukommen – wenn alle mitmachen.

Die neue Steinschule hat es sich zum Ziel gesetzt, dieses Angebot ab kommendem Herbst zu ermöglichen. „Es wird beabsichtigt, zum kommenden Schuljahr 2022/23 eine Klasse mit festem Lehrertandem in Jahrgangsstufe 5 einzurichten, wenn die Voraussetzungen erfüllt und die Genehmigungen erteilt werden können“, teilte Schulamtsdirektorin Sigrid Heck dem FT mit.

Tandemklassen sind in Oberbayern noch rar

Klassen mit festem Lehrertandem sind das weitreichendste mehrerer Inklusionsmodelle an Schulen. Eine Lehrkraft der allgemeinen Schule und eine Lehrkraft für Sonderpädagogik unterrichten gemeinsam einen Klassenverbund, der aus Mädchen und Buben mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf besteht. Bis dato gibt es erst eine Tandemklasse im Landkreis Freising: an der Grundschule St. Korbinian.

„Die Einrichtung einer Tandemklasse an einer Mittelschule wäre ein Meilenstein und würde Freising zu einem Vorreiter in Sachen Inklusion machen“, betont Irmgard Hierhager von der Elterninitiative FINI, die sich seit einigen Jahren für mehr Inklusion an bayerischen Schulen starkmacht.

Sieben Kinder stehen auf der Bedarfsliste

Denn für Kinder, die eben in St. Korbinian die Grundschultandemklasse besuchen, besteht beim Übergang zur Mittelschule bis dato keine Möglichkeit, das Modell fortzusetzen. Kinder mit Behinderung müssen dann – gezwungenermaßen – entweder doch in eine sonderpädagogische Einrichtung oder in Einzelinklusion. Das heißt, sie erhalten einen Unterrichtsbegleiter.

Der Bedarf für eine Tandemklasse existiert, wie Hierhager berichtet: „Wir haben sieben Kinder mit Behinderung, die auch in der fünften Klasse gerne weiter eine Tandemklasse besuchen würden.“ Eine entsprechende Liste habe man nach Befragung der betroffenen Eltern von St. Korbinian abgegeben.

Hierhager betonte, dass sie sich gut vorstellen könne, dass es im Landkreis Freising noch weitere Kinder gebe, die am Besuch einer Tandemklasse interessiert seien. „Für Eltern ist es wichtig, dass es verschiedene Angebote gibt, um für das eigene Kind die beste Lösung zu finden.“

Um die Tandemklasse realisieren zu können, müssen aber auch die Behörden mitspielen. „Die Entscheidung fällt in einem gestuften Verfahren“, teilt Sigrid Heck mit. Die Schulleitung entscheidet, welche Schülerinnen und Schüler in eine besondere Klasse aufgenommen werden. Der entsprechende Antrag wird dann vom Schulamt geprüft und muss schließlich von der Regierung von Oberbayern genehmigt werden.

Eltern sollen im Januar informiert werden

Auch die Eltern der Steinschulen sollen auf dem Weg zur Tandemklasse mit ins Boot geholt werden. Wie Rektor Simon Pelczer mitteilte, ist im Januar ein Informationsabend geplant.

Erfahrungen mit Inklusion hat die neue Schule bereits. Die Mittelschule Neustift, die mit der Paul-Gerhardt-Mittelschule zur Mittelschule am Steinpark fusionierte, hatte dank eines entsprechenden pädagogischen Konzepts bereits das Profil Inklusion im Portfolio. Die neuen Steinschulen starteten im September auch sofort mit je einer Partnerklasse in der ersten und fünften Jahrgangsstufe.

Hierbei arbeiten je eine Klasse des Förderzentrums der Lebenshilfe und eine Klasse der Steinschulen zusammen. Art und Umfang des gemeinsamen Unterrichts stimmen die Lehrkräfte miteinander ab. Unterschied zur Tandemklasse ist, dass die Partnerklassen zwar unter einem Dach zusammenkommen, aber über je eigene Unterrichtsräume und Pädagogen verfügen und nur gelegentlich zusammenkommen.