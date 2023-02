Pionier-Modell: In Tandemklassen werden Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam unterrichtet

So bunt sieht der Unterrichtsalltag in der Tandemklassen von Petra Gmeiner (hinten l.) und Anja Baum (hinten r.) aus. Um allen Kindern gerecht zu werden, gibt es viele unterschiedliche materialgestützte Lernangebote.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema

Von Manuel Eser schließen

In Tandemklassen werden Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam unterrichtet. Das FT beantwortet die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Modell.

Freising – Es wäre eine Pionier-Leistung: Die Mittelschule am Stein-Park will als erst dritte Mittelschule in Oberbayern ab kommenden Herbst Tandem-Klassen anbieten, in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Sollte das Modell tatsächlich realisiert werden, würden davon die Kinder profitieren, die eine der beiden Tandem-Klassen in der Grundschule St. Korbinian besuchen. Für sie gäbe es endlich einen fließenden Übergang von der Grund- zur Mittelschule.

Aber was genau sind Tandemklassen? Diese und wichtige andere Fragen zum Thema beantworten die Grundschullehrerin Anja Baum und die sozialpädagogische Förderlehrerin Petra Gmeiner, die selbst seit vielen Jahren erfolgreich Tandemklassen unterrichten:

So sehen Tandemklassen aus

Eine Tandemklasse besteht maximal aus 25 Kindern, sieben Plätze sind Kindern mit sehr hohem sonderpädagogischen Förderbedarf vorbehalten. Unterrichtet werden die Buben und Mädchen von dem titelgebenden Tandem. Dieses wird von einer Grundschul- beziehungsweise Mittelschullehrkraft sowie einer Lehrkraft für Sonderpädagogik – einer Sonderschullehrkraft oder einer Heilpädagogischen Förderlehrkraft – gebildet. Je nach Pflegebedarf kann auch eine Kinderpflegerin hinzugezogen werden.

Alle Schülerinnen und Schüler gehören zur Regelschule und werden in einem festen Klassenverband in allen Fächern gemeinsam unterrichtet. Klasse und Lehrkräfte bleiben vier Jahre in der Grundschule zusammen. Vorrangig ist die schulische Entwicklung, spezielle Therapien fallen in den häuslichen Bereich. Kinder mit Förderbedarf können von Notengebung befreit werden.

So sieht der Unterrichtsalltag aus

Im Großen und Ganzen ist der Schultag wie in einer beliebigen Regelklasse gestaltet – mit Morgenkreis, Stundenplan, Pausen und Hausaufgaben. Unterschiede in der Art des Unterrichtens ergeben sich aus der besonderen Klassenzusammensetzung.

Um das Lernen am gleichen Thema zu ermöglichen, ist es notwendig, mit stark differenzierten Aufgaben zu arbeiten. Beispiel Mathematik in der 2 . Klasse: Während manche Kinder das Zählen bis 10 üben, entdecken andere schon den Zahlenraum bis 100. Viele praktische, materialgestützte Lernangebote sind also notwendig, um allen Kindern gerecht zu werden und Inhalte begreifbar zu machen. Unterrichtsorganisation und Unterrichtsformen müssen daher viel Raum zum individuellen Arbeiten, aber auch zum Erleben von Gemeinschaft bieten.

+ Viel Raum für individuelles Lernen oder Arbeiten in Kleingruppen bieten die Tandemklassen, die an der Grundschule St. Korbinian angeboten werden. © Lehmann

Für Kinder ohne besonderen Förderbedarf ist eine Tandemklasse ebenfalls eine gute Wahl. Kinder erleben Individualität als etwas Normales, lernen im Schulalltag mit Heterogenität umzugehen und entwickeln eine hohe Sozialkompetenz, geprägt von Toleranz, Geduld, Rücksichtnahme und gegenseitiger Unterstützung.

Das ist entscheidend für einen Förderplatz

Einen Förderplatz erhalten Kinder mit dem klar definierten Förderbedarf „Geistige Entwicklung“. Alternativ können der Kindergarten beziehungsweise Ärzte einen hohen sonderpädagogischen Förderbedarf feststellen und die Tandemklasse statt des Förderzentrums empfehlen. Der sehr hohe Förderbedarf kann sich aus verschiedenen Bedarfen zusammensetzen.

So können sich Eltern weiter informieren

Eltern, die einen Förderplatz für ihr Vorschulkind wünschen, können mit der Grundschule St. Korbinian einen Termin für ein Gespräch und eine Sichtung des Kindes vereinbaren. Nur so kann entschieden werden, ob das Kind die Voraussetzungen für einen Förderplatz erfüllt.

Geeignete Anlaufstellen sind zudem die Inklusionsberatungsstelle im Landratsamt, die jeweilige Kita, die das betroffene Kind besucht, und die MSH, die Mobile sonderpädagogische Hilfe.