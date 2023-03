Von Ballett bis Hiphop: Die Ensembles des Tanzstudios Ashton sorgen für eine atemberaubende Show

Die Hip-Hop-Teens tanzten zu „The Motto“ von Ava Max. Großer Beifall war ihnen sicher. © Michalek

Die Ensembles des Tanzstudios Ashton zeigten sich nach drei Jahren Coronapause in Hochform. Am Ende schien die Freisinger Luitpoldhalle zu beben.

Freising – Mit Tanzen das Leben beschreiben, skizzierend die hellen, wie auch die dunklen Nuancen: Der Tanz als prägnante künstlerische Ausdrucksform spielt seit langer Zeit eine große Rolle in der Domstadt, nicht zuletzt wegen der Freisinger Tanz-Legende Christina Ashton. Die feiert mit ihrem Tanzstudio dieses Jahr 35-jähriges Bestehen und sorgte zu diesem Anlass am Samstag für eine besonders spektakuläre Show in der restlos ausverkauften Luitpoldhalle. „Tanzstücke“ hieße die Inszenierung, die zweierlei gleichermaßen war: hochprofessionell und vor allem herzberührend.

Tatsächlich mussten noch einige Stühle aus den Magazinen herausgeholt werden, weil schlichtweg der Platz ausging, so begehrt waren die Karten für die „Tanzstücke“. Kein Wunder: Die Shows der Tanzschule Ashton sind seit jeher Garant für Tanz auf hohem Niveau – auch weil jede Choreografie eine Geschichte erzählt, und die Akteure auf der Bühne mit derart viel Liebe bei der Sache sind, als würden sie um ihr Leben tanzen.

Gelungene Mischung

Und vielleicht ist das auch das Geheimnis des Erfolgs: Die Tanzstücke bewegten sich weit fort von einem Hobby und einem Nebenbei, sie zeichnen vielmehr ein Präludium vor für Weltklasse-Tänzer, die ihre einzelnen Nummern ebenso gut auf den größten internationalen Bühnen präsentieren könnten. „Es sind jetzt drei Jahre vergangen, seitdem der Karneval der Tiere von der Tanzschule aufgeführt wurde“, erinnerte sich die Moderatorin und Kulturpreisträgerin Petra Lewi einleitend. Natürlich hatte auch das Tanzstudio Ashton mit den Widrigkeiten der Pandemie zu kämpfe, wie Lewi ausführte. „Umso schöner ist es, dass wir heute alle wieder hier sind“, so die Moderatorin weiter, bevor die Ballett-Teens mit „Now“ die Eröffnung hinlegten – punktgenau und dynamisch, ein Feuerwerk der Bewegung.

Die Uraufführung des Tanzstücks „Madness“erfüllte Tänzerin Jessica Hagl mit Ausdrucksfülle. © Michalek

Auch das muss Ashton attestiert werden: Die Mischung zwischen den verschiedenen Stilrichtungen gelang ihr ganz und gar wunderbar – von Ballett zu Hip-Hop, von leisen Tönen zu den Lauteren, ganz ohne Brüche, dafür mit ganz vielen flirrenden Lichtfugen.

Eine Uraufführung

Die Königsdisziplin: Contemporary, also der moderne, zeitgenössische Tanz. In diesem Genre gab es gleich in der ersten Hälfte eine Uraufführung: „Madness“. Dafür schrieben die Köpfe der Freisinger Formation „Forcoder“ extra einen Song. Hier glänzte die Tänzerin Jessica Hagl als Solo-Akt in einer Performance, die den Zuschauer staunen ließ. Poetisch in der Grundstruktur erzählte die Choreographie vom Freitanzen aus dem Alltag, vom Aufhellen des Lebens durch jeden Schritt aus der Dunkelheit heraus.

In der restlos ausverkauften Luitpoldhalle ging das Programm „Tanzstücke“ zum 35-jährjgen Jubiläum des Tanzstudios Christina Ashton über die Bühne. Zum Schluss gab’s nicht enden wollenden Jubel. © Michalek

Die Darbietung war beeindruckend ähnlich übrigens wie ein zweier Solo-Act im Bereich Hip-Hop, der unter dem Titel „Low“ von Cindy Freiberger auf die Bühne gebracht wurde. Beide Solo-Tänzerinnen zeigten ganz großes Kino und wurden auch ausgiebig durch tosenden Applaus dafür belohnt.

Auch ein visueller Rausch: die Choreografie „Sarabande“, bei der sich zum Händel-Stück die Bühne füllte und unzählige Tanzende das musikalische Werk ausformulierten und gleichzeitig auch neu interpretierten. So erzählte jeder Tanz im Grunde vom Aufbegehren und vom Fallen, vom Entgegenstemmen gegen die Widrigkeiten des Seins, aber auch vom Glück per se.

Jubel zum Finale

Nach über einer Stunde war es dann soweit: Das Finale, tief in Kunstnebel getaucht. Sämtliche Akteure kamen nochmal auf die Bühne, umliefen das Publikum, um sich danach auf der Bühne zu positionieren. Nachdem die Choreografinnen Jula Ashton, Alina Al-Kadhi und Gabi Forster auf die Bühne geholt worden waren, schien die Luitpoldhalle zu beben. Der Grund: Christina Ashton betrat das Rampenlicht – und die Freisinger dankten ihr mit großem Jubel.

Richard Lorenz