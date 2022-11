Nach Tempolimit-Beschluss der evangelischen Kirche: Fahren Sie jetzt langsamer, Herr Dekan?

Von: Magdalena Höcherl

„Ich glaube, dass ich selbst verantworten kann, wie schnell ich fahre“: Christian Weigl Dekan in Freising © Archiv

Die evangelische Kirche hat ein freiwilliges Tempolimit bei Dienstfahrten beschlossen. Den Freisinger Dekan haut die Entscheidung nicht gerade vom Sitz.

Freising – Mit Blick auf den Klimaschutz will die Evangelische Kirche mit gutem Beispiel vorangehen – und deshalb den Fuß vom Gas nehmen. So hat man sich nach einer kontroversen Debatte auf der Synode auf ein Tempolimit bei Dienstfahrten geeinigt: Auf freiwilliger Basis sollen Kirchenvertreter auf Autobahnen künftig nicht schneller fahren als 100 km/h, auf Landstraßen maximal Tempo 80. Freisings Dekan Christian Weigl verrät im FT-Interview, was er davon hält.

Herr Weigl, Hand aufs Herz: Sind Sie ein Raser?

Nein, ein Raser bin ich ganz bestimmt nicht. Ich fahre zwar zügig Auto, aber immer den Bedingungen angemessen. Und gewiss nicht so, dass ich der Umweltsünder Nummer 1 bin.

Was halten Sie von dem Tempolimit? 100 beziehungsweise 80 km/h sind ja schon relativ langsam. . .

Ich glaube, dass ich selbst verantworten kann, wie schnell ich fahre. Deshalb hätte ich diese Vorgabe nicht gebraucht. Es gibt immer Gründe, dass man mal mehr oder weniger Gas geben muss. Daher sollte das jeder selbst entscheiden, wann er wie schnell unterwegs ist. Aber die Maßgabe ist ja auch auf freiwilliger Basis.

Ilse Junkermann, Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, argumentiert mit dem Schöpfungsauftrag für mehr Klimaschutz und daher weniger Tempo auf den Straßen. Wie sehen Sie das?

Gewiss gibt es einen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und den Emissionen, die in die Luft geblasen werden. Daher ist die Diskussion um ein allgemeines Tempolimit – die ja auch jenseits des Beschlusses der evangelischen Kirche geführt wird – sicherlich sinnvoll. Ich denke jedoch nicht, dass wir die Klimakrise allein dadurch lösen, dass wir alle nur noch Tempo 100 fahren. Es gibt weitaus größere Hebel, die dringend bedient werden sollten.