Die Kämpferin fürs Klima: Theresia Endriß aus Freising macht sich stark für grüne Themen

Theresia Endriß gehört seit über einem Jahr zum Team der Freisinger Klima-Mahnwache. Ein Jahr in Costa Rica war für die heute 30-Jährige ausschlaggebend, ihr Leben zu grundlegend zu verändern.

Freising – Seit über einem Jahr ist sie ein fester Bestandteil der Freisinger Klima-Mahnwache: Theresia Endriß zeigt sich bei den Protesten in der Domstadt nicht nur überzeugend, sondern auch charismatisch. Wofür sie sich besonders einsetzt: eine autofreie Innenstadt, fairer Handel und soziale Gerechtigkeit.

„Wir wirtschaften über unsere Verhältnisse“

Die 30-Jährige aus der Schwäbischen Alp hat ihr Leben nach ihrem Biologiestudium grundlegend verändert: Sie fokussiert sich seitdem auf Regionalität und vor allem auf fairen Handel bei sämtlichen Einkäufen. Für Endriß ist das kein beliebiger Trend der Neuzeit, sondern vielmehr eine Lebensentscheidung. Es ist lange her, dass sie sich die letzte „normale“ Tafel Schokolade beim Discounter gekauft hat – auch hier setzt sie auf Fair-Trade-Produkte, sagt Theresia Endriß. Die meisten ihrer Möbel sind gebraucht erstanden worden, ihre Kleidung bezieht die Klima-Aktivistin aus Secondhand-Shops – zudem kauft sie häufig in Unverpackt-Läden, bei denen sich Kunden beispielsweise Waschmittel selbst in mitgebrachte Behälter abfüllen können.

+ Der Sackgasse entkommen: Am ersten Freitag im Juni fand die jüngste Klima-Mahnwache in Freising statt, die Theresia Endriß moderierte. © Archiv: Lehmann

„Wir wirtschaften über unsere Verhältnisse“, sagt Endriß. Sie ist eine, die ernst macht mit den persönlichen Konsequenzen aus dieser Erkenntnis: Flugreisen zum Beispiel kommen für die 30-Jährige nicht mehr infrage. Viel lieber nutzt Endriß die Bahn, um Erholungsorte wie den Nationalpark Bayerischer Wald zu erreichen – oder sie bleibt zu Hause, um sich um ihre Parzelle im Vöttinger Ökogarten zu kümmern.

Die Augen geöffnet habe der Wahl-Freisingerin ein einjähriger Aufenthalt in Costa Rica während ihres Studiums. „Vieles ist mir dort erst klar geworden“, sagt Endriß in der Rückschau über ihren „Traumort“. Dort gebe es riesige Nationalparks, kein Militär und eine hohe Effizienz von erneuerbaren Energie-Formen. Zudem nutze das Land in Zentralamerika die Schätze der Natur, um ohne Ausbeutung zu leben: Costa Rica ist für Theresia Endriß ein Land mit Vorbildcharakter, wenngleich auch beispielsweise die riesigen Palmöl-Plantagen nicht außer Acht gelassen werden dürften. Grundsätzlich findet Endriß Reisen in andere Länder daher „super wichtig“, um Perspektiven verändern und sich vor Ort ein Bild machen zu können. Ein „Dorn im Auge“ ist ihr allerdings die gesamte Kerosinsteuer-Problematik und die damit zusammenhängende Billigflug-Mentalität.

„Ich hatte das Gefühl, wir müssen etwas tun“

Seit fünf Jahren lebt Endriß in Freising: Die Domstadt ist ihr zu einer geschätzten Heimat geworden. Im Frühjahr 2019 hat die Biologin damit angefangen, sich aktiv zu engagieren: „Ich hatte das Gefühl, wir müssen etwas tun!“ Aber es nicht nur der Klimaschutz, der ihr auf den Nägeln brennt: Für Endriß gehören zu einem guten Leben vor allem auch soziale Gerechtigkeit und eine grundsätzliche Empathie gegenüber jedem Leben. Hier ist eine, die kann Ungerechtigkeit in jeglicher Sachlage nicht ertragen – dafür opfert Endriß einen großen Teil ihrer Zeit: Neben der Klima-Mahnwache mit Initiator Ernst Hörmann bringt sie ihr Engagement auch noch im Weltladen-Bildungsteam, der Gruppe zum Rad-Entscheid und dem Solidarischen Netzwerk Freising ein. Freising ist für Endriß eine sehr lebenswerte Stadt, sie fühlt sich sehr wohl hier.

Trotzdem möchte sie einiges noch verbessern: Die Priorisierung des Radverkehrs – diesbezüglich sei in Freising „noch nicht genügend getan worden“. Auch ein kleines Programmkino in der Stadt würde der 30-Jährigen gut gefallen, überhaupt eine umfassende Stärkung der Sub-Kultur mit einer passenden Kneipe plus Bühne. Ihr größter aktueller Wunsch für Freising wäre ohne Zweifel aber eine grüne autofreie Innenstadt: „Ich glaube, damit wären wir alle glücklicher.“

Richard Lorenz

