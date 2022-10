Thermometer für die Räume: Stadt Freising stellt Energiesparmaßnahmen vor

Von: Manuel Eser

22 Grad zeigt das Thermometer dieser Heizungsanlage an. Für die Stadt Freising sind aber maximal 19 Grad Arbeitstemperatur in den Räumen vorgesehen. © dpa

Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Freising hat ihr Konzept für Energiesparmaßnahmen vorgestellt. Im Krisenherbst kommt es dabei auf alle Beteiligten an.

Freising – Die Stadt Freising hat bereits damit begonnen, Energiesparmaßnahmen für den kommenden Winter umzusetzen. Weitere sollen folgen. Doch vieles hängt davon ab, dass alle Beteiligten auch entsprechend mitziehen.

Dem Finanz- und Verwaltungsausschuss gab die städtische Klimaschutzmanagerin Marie Hüneke am Montagabend eine Art Wasserstandsbericht zu Energiesparmaßnahmen. Sie berichtete den Stadträtinnen und -räten, dass es bereits zwei bundesweite Verordnungen gebe, die Länder und Kommunen zu kurz- und mittelfristigen Maßnahmen verpflichte. Dazu zählen etwa, auf sogenannte Effektbeleuchtungen von Gebäuden und Baudenkmälern zu verzichten sowie Heizungsprüfung und -optimierung – Stichwort: hydraulischer Abgleich.

Etliche Maßnahmenwerden schon realisiert

„Die Erfassung der Gebäude ist nahezu abgeschlossen“, berichtete Hüneke. Die technische Umsetzung sei bereits im Gange. Die Beheizung von Gemeinschaftsflächen soll ebenso abgestellt werden wie dezentrale Trinkwasserwärmungsanlagen, insbesondere Durchlauferhitzer. Die Arbeitstemperatur in Wohngebäuden soll auf 19 Grad reduziert werden. Geprüft wird zudem, wo Heizungsanlagen bereits auf Erneuerbare Energien umgerüstet werden können. Wo es geht, soll zudem bei der Innenbeleuchtung stromsparendes LED zum Einsatz kommen.

Klimaschutzmanagerin Marie Hüneke setzt auch auf soziale Kontrolle. © FT-Archiv

Straßenlaternen werden bereits eine halbe Stunde früher als gewohnt ausgeschaltet. Zudem prüft die Stadt, inwieweit die Beleuchtungsstärke bei Sportanlagen im Freien minimiert werden kann. Im Schwimmbad fresch, wo die Beckentemperaturen wie berichtet bereits um je einen Grad reduziert wurden, prüft man ebenfalls weitere Maßnahmen: Dazu zählt etwa die Optimierung der Umwälzpumpen und der Filtratpumpe. Auch der jährliche Stromverbrauch für die Eishalle ist nun bekannt.

Was ist wichtiger bei Belüftungsanlagen? Strom sparen - oder Gesundheitsschutz

Hüneke betonte, dass die Stadt auch Abwägungen bei Zielkonflikten treffen müsse. Als Beispiel nannte sie Belüftungsanlagen in städtischen Gebäuden. Die seien ohne Frage große Stromfresser, dienten aber eben in Zeiten von Corona auch dem Gesundheitsschutz.

Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne): Alle Betroffenen müssen sensibilisiert werden. © FT-Archiv

Bürgermeisterin Eva Bönig lobte Hüneke für ihr „referatsübergreifendes Komplettkonzept“, das in kürzester Zeit entstanden sei. Für sie ist aber die Quintessenz: „Die Maßnahmen werden nicht so greifen, wie wir uns das wünschen, wenn nicht alle Betroffenen sensibilisiert sind.“

Stadträtinnen habenweitere Anregungen

Um genau das zu erreichen, hat sich Hüneke ebenfalls bereits einen Plan zurechtgelegt. So sollen nicht nur alle Mitarbeitenden der Stadt über die Umsetzung der Energiesparmaßnahmen informiert werden, sondern auch alle anderen städtischen „Nutzer“ – Kindergärten, Schulen und Sportvereine, aber auch Mieterinnen und Mieter kommunaler Wohnungen. Gegebenenfalls könnten auch Schulungen stattfinden – etwa für Hausmeister städtischer Liegenschaften. „Und wir werden Thermometer verteilen“, berichtete Hüneke, die sich auch von sozialer Kontrolle unter den Angestellten positive Effekte erhofft.

Grünen-Stadträtin hofft auf positiven Effekt durch das Monitoring

„Wir sind auf dem richtigen Weg, uns von Aggressoren wie Putin unabhängig zu machen“, resümierte Susanne Günther (Grüne). Sie regte zudem an, dass die Aktive City an die Ladeninhaber appellieren möge, so viel Energie wie möglich einzusparen.

Ihre Fraktionskollegin Joana Bayraktar erhofft sich vom bereits geplanten Monitoring positive Effekte: „Es wäre schön, wenn wir Ergebnisse präsentieren können, die zeigen, was unsere Maßnahmen bringen.“