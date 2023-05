Tiefenentspannung mit Zwischentönen: Die Yoga-Welle an der Freisinger Moosach - und eine Beschwerde

Und ausatmen: Unter der Anleitung von Lehrerin Petra Zuckerschwert praktizierten am Samstag rund 20 Interessierte mitten in der Freisinger Innenstadt Yoga. Auch so soll der Stadtraum „bespielt“ werden.

Freiluft-Treffen mit kurzem Intermezzo

Von der Tiefenentspannung bis zum Polizeiruf: Beim „Moosach-Flows“-Yoga-Treffen zwischen Q-Bar und Bücher Pustet am Samstag war alles dabei.

Freising – Eigentlich war alles ganz und gar wunderbar und äußerst friedlich: Rund 20 Interessierte folgten ab 15 Uhr dem Yoga-Flow und waren dabei sichtlich entspannt. Kein Wunder, denn das Wetter war bestens und die Stimmung auch. Für gute Vibes sorgte Yogalehrerin Petra Zuckerschwert, die auf einer kleinen Bühne allerlei Positionen vormachte – darunter auch den „Vinyasa Moosach Flow“.

„Gute Veranstaltung“

Auf die Beine gestellt wurde die Innenstadtbelebung von der Aktiven City, in Kooperation mit dem YogaFlows Studio Freising. Ein Yoga-Fan ist übrigens auch Max Kirchmaier von der Aktiven City, und das schon seit seinem 18. Lebensjahr. Diese Veranstaltung sei gut, „um Yoga in das Bewusstsein der Leute zu bringen – und um den Stadtraum zu bespielen, wie letztens mit dem Entenrennen in der Moosach“, so Kirchmaier. Schmunzelnd fügte er hinzu: „Die kleben ja nicht, das sind nur Yoga-Aktivisten!“

Ein Besuch

Dann allerdings wurde es zur Halbzeit der Yoga-Stunde etwas kurios, denn während Zuckerschwert zum Ausatmen aufforderte, wurde vor Ort die Polizei in Form von zwei Beamten vorstellig. Der Grund ihrer Anwesenheit: Es gab wohl eine Anwohnerbeschwerde. Weil während der Yoga-Stunde Entspannungsmusik vom Band lief, wurde aber auch dort ganz genau hingehört und schnell Entwarnung gegeben. Die eigentliche Beschwerde bezog sich offenbar nämlich auf jenes Weltmusik-Ensemble, das vor dem Start der Yoga-Freiluftübungen in Höhe Pustet gespielt hatte – und längst schon wieder abgezogen war.

Freilich: Das Thema ist ein aufgeheiztes, gerade eben weil die Q-Bar etwa bei der Langen Nacht der Musik viel früher als alle anderen Kneipen die Musikanten hatte heimschicken müssen – wegen einer wohl sehr häufig geäußerten Beschwerde eines Anwohners. Während Q-Bar-Chef Johannes Wunner am Samstagnachmittag nur noch den Kopf schüttelte, fand Kirchmaier deutliche Worte: „Ich bin für eine lebendige und bunte Innenstadt. Und auch für eine urbane und pulsierende! Da gehört Leben rein.“

Als die Yogis ihre Matten zusammenrollten, war Kirchmaier auch noch eines wichtig: „Mir ist Musik sowieso lieber als Motorenlärm!“

Richard Lorenz