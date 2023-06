Tanzende Hunde und Rehkitzretter: Tierschutzverein Freising feiert Jubiläum

Die beliebten Dogdancer sind, wie hier beim Sommerfest 2019, auch beim Jubiläumsfest des Tierschutzvereins Freising wieder mit dabei. © Verein

Der Tierschutzverein Freising feiert sein 30-Jähriges mit einem buntem Programm. Unter anderem können Kinder ein Hundebegegnungstraining absolvieren.

Freising – Der Tierschutzverein Freising wurde 1993, also vor 30 Jahren, gegründet. Vor genau fünf Jahren, im Sommer 2018, eröffnete er sein Tierheim Landkreis Freising, das Brigitte-Seulen-Haus. Beides ist ein Grund zum Feiern. Daher lädt der Verein die Bevölkerung herzlich dazu ein, dies gemeinsam mit den Tierschützern am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 17 Uhr auf dem Tierheimgelände bei Mintraching zu tun.

An diesem Tag ist für die Besucherinnen und Besucher einiges geboten: Infostände vermitteln Wissenswertes über Kaninchen & Co sowie Wildtiere. Die Reptilienauffangstation informiert über ihre Arbeit und den Neubau auf dem Nachbargelände.Einen Beitrag zur Nachhaltigkeit kann jeder und jede Interessierte beim Flohmarkt leisten. Und wenn es doch etwas Neues sein soll, bietet das Pfotenstüberl Freising allerlei „Zubehör“ für tierische Mitbewohner.

Auch verschiedene Aktionen sind im Programm eingeplant, unter anderem Jonglieren für Klein und Groß, Dogdance-Aufführungen und ein Hundebegegnungstraining für Kinder. Spannend wird’s bei den Rehkitzrettern München. Ob sie das Kitz wohl mit der Drohne finden?

Für das leibliche Wohl sorgen Getränke, ein vegetarischer und veganer Grill sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös wird für das neue Kleintierhaus benötigt. Aktuell sind die kleinen Heimtiere in der ehemaligen Auffangstation in Freising untergebracht. Da der Bedarf an verfügbaren Plätzen stetig steigt, ist ein Neubau auf dem Tierheimgelände dringend nötig. (ft)

