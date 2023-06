Antrag abgeschmettert: Mini-Wald bekommt in Freising keine Chance

Von: Andreas Beschorner

Sechs Tiny-Forests gibt es bisher in Deutschland. Unser Symbolbild zeigt eine Anlage in Griesheim bei Frankfurt. Die Pflanzung erfolgte im November 2022 auf einem knapp 600 Quadratmeter großen Areal. Die Anlage eine solchen Mini-Walds in der Stadt Freising hingegen fiel jetzt im Planungsauschuss durch. © Stadt Griesheim

Einen Mini-Wald hat sich die Agenda-21-Gruppe in Freisings Innenstadt gewünscht. Die Stadtverwaltung lehnt das ab und nennt dafür eine ganze Reihe an Gründen.

Freising – Tiny-Houses kennt man inzwischen. Tiny-Forests – also: Mini-Wälder – weniger. Der Antrag der Agenda21-Projektgruppe Bauen, Wohnen und Verkehr, in der Freisinger Innenstadt „oder in deren Nähe“ einen solchen Tiny-Forest anzulegen, wollte das ändern. Doch der Planungsausschuss der Stadt hat das Ansinnen abgelehnt.

Die Argumente der Antragsteller klangen gut: Solch kleine, „sich selbst erhaltende, stabile Mini-Ökosystem“, wie es im Antrag hieß, seien Orte der Begegnung und Erholung, würden zudem zumindest punktuell einer Überhitzung der Stadt entgegenwirken. Außerdem habe die Gemeinde Hallbergmoos diese Idee in Zusammenarbeit mit einem Bachelorprojekt von zwei Lehrstühlen an der TUM aufgegriffen.

Verwaltung sieht mehr Nachteile als Vorteile

Die Agenda-Aktivisten hatten sich auch schon im Stadtgebiet umgesehen und dabei sechs geeignete Flächen vorgeschlagen: den Parkplatz am Hofgarten, den Parkplatz südlich des Krankenhauses, eine Fläche an der Blumenstraße westlich des Goldbergs, die Hangfläche unterhalb des Amtsgerichts, die grünen Verkehrsinseln an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Münchner Straße und Am Schwimmbad den früheren Eingangsbereich in das Freibad.

Doch die Verwaltung in Person von Florian Rüger (Amt für Stadtplanung und Umwelt) sah mehr Nachteile als Vorteile: Die Flächen wären durch den engen Bewuchs der Nutzung durch den Menschen als Platz für Sport, Spiel oder Entspannung entzogen, das städtische Klima werde nicht effektiv verbessert, weil die Fläche zu klein sei, einige der vorgeschlagenen Flächen seien bereits mit Sträuchern und Bäumen bewachsen, die momentan versiegelten Flächen seien nicht Eigentum der Stadt, sondern gehörten dem Campus Weihenstephan.

Bisher gibt es erst sechs Tiny-Forests in Deutschland

Wie Florian Rüger zudem anmerkte, befänden sich neben allen anderen Aktivitäten zur Verbesserung der Artenvielfalt und des Stadtklimas zwei Projekt in Umsetzung, die einem Tiny-Forst ähnelten: An der Rotkreuzstraße werde eine baumüberstandene und artenreich eingegrünte Platzfläche geschaffen, und auch im Platzbereich der Karlwirts-Kreuzung werden im südlichen Johannispark sieben neue Bäume und 450 neue Sträucher gepflanzt, 20 Prozent der Platzfläche komplett und 30 Prozent teilweise entsiegelt.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung war logisch: „Die Suche und Prüfung eines Standorts für einen Tiny-Forest in der Innenstadt wird von der Verwaltung nicht weiterverfolgt.“ Die Stadträte folgten diesem Beschlussvorschlag ohne Diskussion einstimmig. Es bleibt also bei sechs Tiny-Forests, die es bisher in Deutschland gibt.

