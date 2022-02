„Tisch füreinander“: Neue Gruppe will in Freising als Sprachrohr für Menschen in Armut fungieren

Eine neue Gruppe will als Sprachrohr für Menschen fungieren, die in Freising unter Armut leiden. Eine erste Aktion ist bereits geplant.

Freising – Die neue Gruppe des Freisinger Agenda21- und Sozialbeirats „Tisch füreinander“ will sich unter anderem einem großen Thema widmen, das auch in der Domstadt präsent ist: Armut. Dabei sieht sich der Tisch füreinander nicht als Beratungsstelle, sondern als Schnittpunkt zwischen Betroffenen und politischen Entscheidungsträgern. Ihre erste geplante Aktion: ein Freisinger Bürgerpass für Ermäßigungen.

Sabine Bock vom Zentrum der Familie brachte es beim jüngsten digitalen Treffen am Dienstag schnell auf den Punkt: „Armut in Freising wird nicht gesehen, es ist ein verdecktes Thema!“ Viele Menschen, so Bock weiter, die politische Entscheidungen treffen, hatten persönlich noch nie etwas mit Armut zu tun. Auch deshalb sei es für Bock wichtig, dass die neue Gruppe „Tisch füreinander“ eine Art Sprachrohr für jene Menschen wird, denen es finanziell nicht gut geht.

Gruppe will Stadt Freising für Thema sensibilisieren

Auch Vivian Rasemann vom Ambulanten Fachdienst Wohnen weiß: „Armut und Wohnungslosigkeit sind unser tägliches Brot.“ Obwohl die Träger untereinander sehr gut vernetzt seien, gäbe es eine große versteckte Armut in Freising und im Landkreis – hier spiele ihrer Meinung nach Scham bei den Betroffenen, sich Hilfe zu suchen, eine prägnante Rolle.

Für Rasemann ist deshalb eine zentrale Frage: „Wie kann die reiche Stadt Freising für diese Probleme sensibilisiert werden?“ Wir müssen uns dem Thema Armut stellen, betonte auch Beate Drobniak, die sich aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Vorständin der Diakonie Freising trotz Ruhestand den sozialen Themen immer noch stark verpflichtet fühlt. Dieses Thema der Armut, so Drobniak, muss endlich in die Freisinger Gremien, wie beispielsweise dem Stadtrat, hineingetragen werden.

Ein Pass, der Stigmatisierung vermeiden soll

Eine Möglichkeit, so Rasemann, die Kräfte zu bündeln, wäre ein Zusammenschluss der verschiedenen Agenda-Gruppierungen bei bestimmten Themen. Auch will sich der „Tisch füreinander“ demnächst stark machen für einen sogenannten Bürgerpass, mit dem dann finanzielle benachteiligte Menschen Ermäßigungen erhalten können – unter anderem für den Besuch eines Schwimmbades, beim Öffentlichen Nahverkehr oder kulturellen Veranstaltungen.

Damit könnte laut Rasemann eine soziale Teilhabe ermöglicht und gleichzeitig Hürden bei der Inanspruchnahme von Hilfen abgebaut werden. Mit so einem Pass müssten sich die Betroffenen eben nicht ständig offenbaren und das wäre für die Menschen eben nicht so peinlich, wie Bock betonte. Der Vorschlag von der Sozialreferentin Dr. Charlotte Reitsam: ähnliche große Städte nach ihren Vergünstigungen für finanziell benachteiligte Menschen befragen, denn viele Städte würden so einen Bürgerpass ja bereits nutzen. Des Weiteren möchte die Gruppe ihre Web-Seite präsentieren, auf der dann auch sämtliche Hilfsangebote der Stadt zu finden sein sollen.

Beim Thema Armut möchte Drobniak auch den Landkreis gewinnen, für sie sollte „hier keine Grenze“ sein. Geplant für das Treffen am 27. April um 18 Uhr ist ein Gespräch mit Dr. Odo Weyerer, der sich mit seinem Med-Mobil für sozial schwache Menschen engagiert. „Wir müssen“, so Drobniak abschließend, „versuchen, den Betroffenen eine Stimme zu geben.“ (Richard Lorenz)