„Erlebnisregion“ Freising: Touristen knacken wieder die Millionen-Marke

Von: Andreas Beschorner

Mit abwechslungsreichen Rad- und Wandertouren punktet der Landkreis Freising. Das freut Landrat Helmut Petz und Tourismusreferentin Martina Mayer. © Lehmann

Die Besucherzahlen im Landkreis Freising nehmen wieder stark zu – vor allem in einer Region. Der Landrat sieht weiteres Entwicklungspotential.

Landkreis – Gäste und Touristen bringen Geld. Das ist im Landkreis Freising nicht anders als in Rom oder Wien. Und da sind die Zahlen, die Landrat Helmut Petz und Tourismusreferentin Martina Mayer am Montag vorlegen konnten, eine frohe Botschaft: Die Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Betten haben 2022 nach den massiven Einbrüchen während der Corona-Jahre 2020 und 2021 wieder die Eine-Million-Marke geknackt. Und auch alle anderen Statistiken zeigen nach oben.

Bereits im Sommer 2022 hatte sich nach den schlechten Pandemie-Jahren ein deutlicher Aufwärtstrend abgezeichnet, der sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzte: Laut Bayerischem Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung habe es im vergangenen Jahr 1,02 Millionen Gästeübernachtungen gegeben - was einer Steigerung von 100,9 Prozent, also einer Verdoppelung gegenüber 2021 entspricht. Somit bewegen sich die Übernachtungszahlen über dem Niveau von 2018, in dem erstmals die Eine-Million-Marke geknackt wurde, aber leicht unter dem Rekordjahr von 2019, als 1,07 Millionen Übernachtungen registriert wurden.

Auch im Vergleich mit den Nachbar-Landkreisen steht Freising gut da

Mayer freut das: „Es ist eine deutliche Erholung bei den Gästeankünften und Übernachtungszahlen zu verzeichnen, die sich allmählich wieder auf die Rekordzahlen von 2019 hinbewegen.“ Bemerkenswert sei vor allem auch die Steigerungsrate bei den Gästeankünften: Für das Jahr 2022 verzeichnete der Landkreis Freising 585 000 Gäste, was einem satten Plus von 136,1 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht. Zum Vergleich: Oberbayernweit stiegen die Gästeankünfte „nur“ um 90,6 Prozent, die Übernachtungen lediglich um 61,6 Prozent im Vergleich zu 2021.

Mit Blick auf die benachbarten Landkreise nimmt Freising hinter Erding, aber vor Kelheim, Ebersberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und Pfaffenhofen den zweiten Platz ein. Spitzenreiter unter den Gemeinden ist die Stadt Freising mit 389 000 Übernachtungen im Jahr 2022, gefolgt von Hallbergmoos mit 244 000 Übernachtungen. Mit fast 150-prozentiger Steigerungsrate kann die Gemeinde Eching aufwarten, die erstmals auf 115 000 Übernachtungen kommt.

„Erlebnisregion“ Freising punktet in vielen Bereichen

Überhaupt sei vor allem im Landkreis-Süden der Anstieg bei den Gästeankünften und Übernachtungen groß. Die durchschnittliche Auslastungsquote in den Übernachtungsbetrieben der Region Freising lag im vergangenen Jahr bei 38,8 Prozent (2021 waren es noch 21,7 Prozent, 2019 allerdings auch schon 46,7 Prozent), die durchschnittlichen Aufenthaltsdauer betrug 1,8 Tage. Dieser Wert sei im Vergleich zu 2021 mit 2,1 Tagen zwar rückläufig, im Vergleich zum Spitzenjahr 2019 mit 1,6 Tagen aber leicht ansteigend, betonte Mayer.

Martina Mayer und Landrat Helmut Petz waren über die positive Entwicklung in der von Corona stark betroffenen Tourismusbranche im Landkreis Freising erfreut: Die „Erlebnisregion Freising“ könne eben durch die zentrale Lage, die attraktiven Ausflugsziele, vielfältige Freizeitmöglichkeiten, abwechslungsreiche Rad- und Wandertouren sowie die gute Gastronomie punkten.

Und es gibt noch Wachstumspotenzial. Gerade im Outdoorbereich Radfahren habe der Landkreis sein Service-Angebot deutlich erweitert, betonte Mayer. Und am 1. Mai startet der Freizeitbus in die Saison mit neuem Stop in Au. Der Bus ist gerade bei Radlerinnen und Radlern beliebt, weil er dank eine entsprechenden Anhängers die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern bietet.

