Tragen oder weglassen? Wie die Freisinger mit dem Wegfall der Maskenpflicht umgehen

Von: Helmut Hobmaier, Manuel Eser

Sie versteht die Logik nicht: Heike Maurath, Inhaberin von Culinaria, findet es inkonsequent, dass die Maske genau jetzt fallengelassen wird, wo die Inzidenzen so hoch sind wie nie. © Lehmann

Die Maskenpflicht ist gefallen – und jetzt? Das FT hat sich auf einen Rundgang durch Freising gemacht und sich umgeschaut, wie die Leute damit umgehen.

Freising – Neue Ära in der Pandemie oder kurzes Intermezzo? Seit Montag gibt es bis auf wenige Ausnahmen keine Maskenpflicht mehr. Wie finden das die Freisinger? Das FT hat sich bei Geschäftsleuten, in Supermärkten und bei Passanten umgeschaut und umgehört.

Heike Maurath, Inhaberin des Feinkostgeschäfts Culinaria in der Innenstadt, findet es alles andere als konsequent, dass die Maskenpflicht ausgerechnet jetzt fällt. „Zwei Jahre lang wurde uns eingebläut, dass die Maske der beste Schutz gegen Corona ist, und von einem Tag auf den anderen spielt es keine Rolle mehr, obwohl die Inzidenz so hoch ist.“ Sie selbst ist in ihrem Betrieb „Corona-geschädigt“. Immer wieder fallen Mitarbeitende aus, weil sie in Quarantäne müssen oder krank sind. „Für einen kleinen Betrieb wie uns ist es schwierig, diese Ausfälle aufzufangen“, sagt sie. Deshalb haben sich auch alle zehn Beschäftigten dazu entschieden, weiter freiwillig die Maske zu tragen und abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt.

Sie setzt auf Freiwilligkeit: Jutta Ederer, Inhaberin von Bücher Pustet, bittet die Kunden, weiterhin Maske im Laden zu tragen. Ihr Personal ist dazu im Verkaufsraum verpflichtet. © Lehmann

Auch der Großteil ihrer Kundschaft trägt nach wie vor Mund-Nasen-Schutz. Heike Maurath ist darüber ganz froh. „Denn ich habe die Angst, dass sich Kunden, vor allem Ältere, hier nicht mehr wohlfühlen, wenn zu viele Menschen im Laden sind, die keine Maske mehr tragen.“ Sie betont aber auch: „Natürlich schreiben wir das niemandem vor.“

Heinz Jordan von Betten Jordan freut sich hingegen, dass die Maskenpflicht gefallen ist. „Der Kontakt mit dem Kunden ist einfach viel persönlicher, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sehen kann“, sagt er. Etwa die Hälfte der Kunden seien ohne Maske gekommen. Angst vor einer Infektion hat er nicht. Er setzt auf Impfschutz.

Heinz Jordan (78), Inhaber von Betten Jordan: „Der Kontakt mit dem Kunden ist einfach viel persönlicher, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sehen kann.“ © Lehmann

„Natürlich ist es schön, auch im Laden mal wieder nette Gesichter zu sehen“, sagt Jutta Ederer, Inhaberin des Büchergeschäfts Pustet. Dennoch wünscht sie sich, dass möglichst viele Menschen mit Maske zum Shoppen kommen. Deshalb hat sie vor ihrem Eingang auch einen Aufsteller platziert. „Bitte tragen Sie freiwillig Mund-Nasen-Schutz“ steht darauf. „Aber wir sprechen niemand, der keine Maske trägt, darauf an“, stellt Ederer klar. „Wir haben keine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Kunden.“ Am Montag trugen rund 90 Prozent noch Masken. „In einer Woche lässt sich mehr sagen.“ Das Pustet-Personal trägt bis auf Weiteres noch Maske im Verkaufsraum“, berichtet Jutta Ederer. „Das ist für alle verpflichtend.“

Peter Floßmann, Leiter der Marien-Apotheke, setzt ebenfalls auf Freiwilligkeit. „Ich könnte natürlich das Hausrecht anwenden und die Leute, die reinkommen, verpflichten, Maske zu tragen.“ Aber den Weg will er nicht gehen. Muss er auch nicht, da die allermeisten Kunden Maske tragen würden. „Das habe ich auch nicht anders erwartet, weil ich die Freisinger als sozialverantwortliche Menschen kenne.“

Peter Floßmann (66), Leiter der Marien-Apotheke: „Der Großteil trägt noch Maske. Das habe ich auch nicht anders erwartet, weil ich die Freisinger als sozialverantwortliche Menschen kenne.“ © Lehmann

Viele Passanten in der Innenstadt betonten, dass ihnen die Selbstverantwortung wichtig ist. „Ich finde es gut, dass die Maskenpflicht gefallen ist, weil so jeder selbst entscheiden kann, ob er sich schützen will oder nicht“, sagt Anke Klose. Die 34-Jährige selbst bleibt vorerst bei der Maske, wenn sie Geschäfte betritt. „Schließlich will ich mich nicht anstecken.“ Auch Johanna Heldmann-Gläser (64) aus Marzling findet es „grundsätzlich gut“, dass die Verantwortung bei jedem Einzelnen liegt. Man müsse sich an die neue Situation aber erst mal gewöhnen. Sie sei in ein Geschäft gegangen, indem fast alle Maske getragen hätten. „Da habe ich sie auch wieder aufgesetzt. Ich gehe davon aus, dass uns die Maske noch eine ganze Weile erhalten bleibt.“

Vom Wegfall der Maskenpflicht ist in der Shopping Mall in den Schlüterhallen fast nichts zu merken. Montag, 12 Uhr: Am Asia-Imbiss sieht man alle Angestellten und Kunden mit Schutzmasken, ebenso gleich nebenan in der Easy-Apotheke: 100 Prozent Maskenträger, vor wie hinter der Ladentheke. Im Drogeriemarkt Rossmann herrscht bereits reges Treiben. Von den knapp 30 Kunden tragen nur drei keine Maske – eine ältere Frau und zwei junge Männer, die in einer langen Kassenschlange stehen. Hier wie im Rewe ein paar Schritte weiter fällt aber auf: Die Angestellten sind ohne, fast alle Kunden dagegen mit Mundschutz.

Der Discounter Aldi komplettiert das Bild: 80 Prozent mit Maske, auch die Mitarbeiter an der Kasse setzen auf den Basisschutz. Wegen des hohen Maskenanteils wird kaum gesprochen – es herrscht weitgehend Stille in den Läden.