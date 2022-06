Das Gesicht der Gewerkschaft in Freising: Trauer um Hermann Rohrmeier

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Hermann Rohrmeier, langjähriger Gewerkschafter im Landkreis Freising, ist tot. © FT/Archiv

Er hat hat sich jahrzehntelang für Arbeitnehmer eingesetzt. Nun ist der frühere SPD-Kreisrat und DGB-Kreisvorsitzende Hermann Rohrmeier mit 91 Jahren gestorben.

Freising – Er war das Gesicht der Gewerkschaft im Landkreis Freising und auch das der Sozialdemokratie: Hermann Rohrmeier. Nun ist der frühere DGB-Kreisvorsitzende und Kreissekretär, der bis in die 1990er Jahre die Politik für Arbeitnehmer in der Region maßgeblich geprägt hat, im Alter von 91 Jahren gestorben. Er stand zum einen an der Spitze des DGB, zum anderen in der Selbstverwaltung der AOK und nicht zuletzt als Vertreter der SPD im Kreistag.

Rohrmeier wurde 1929 in Hinzelbach in der heutigen Gemeinde Weng im Landkreis Landshut geboren und wuchs in Süßkofen im früheren Landkreis Mallersdorf auf. Mit 15 Jahren wurde er zum damaligen Volkssturm einberufen. Dort führte ihn der Weg über verschiedene Stationen bis in den Raum München und nach Oberschleißheim, wo er das Kriegsende erlebte. 1949 ging er für zwei Jahre nach Nordfrankreich, um dort freiwillig im Kohlebergbau zu arbeiten und die französische Sprache zu erlernen, die er Zeit seines Lebens liebte.

Von der Nord-Chemie zur Süd-Chemie

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete Hermann Rohrmeier bei der Nord-Chemie, einem Tonerde-Abbaubetrieb im Raum Gammelsdorf. Von dort wechselte er später zur Süd-Chemie, ebenfalls in den Bergbaubereich. Bald darauf übernahm er den Vorsitz in der IG-Bergbau-Ortsgruppe Oberpriel, wo er Betriebsratsvorsitzender wurde. 1959 erfolgte seine Anstellung beim DGB-Kreis Erding und 1963 die Wahl zum Kreisvorsitzenden für die DGB-Kreise Freising und Erding.

Im Jahr 1954 hat der Jubilar, der unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde, seine Frau Monika geheiratet. Mit ihr lebte er zunächst in Priel (Gammelsdorf) und zog später ins Eigenheim nach Mauern. Der Ehe entstammen vier Kinder.

Lange Radfahrten machten ihm Freude

1958 trat er der SPD als Mitglied bei. Ab 1960 kam er als SPD-Vertreter in den Kreistag, dem er bis 1996 angehörte. In dieser Zeit war er Mitglied in zahlreichen Ausschüssen. Ab 1960 engagierte er sich bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Moosburg.

1992 ging Hermann Rohrmeier, der zuletzt mit seiner Frau Monika im Wohnheim Vinzentinum in Freising lebte, im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand, in dem er sich seinen Leidenschaften widmen konnte: dem Radfahren, wobei er lange Strecken auf sich nahm, der täglichen Gymnastik und dem Lesen. Trotzdem engagierte er sich weiter für die Stadt Freising und den Landkreis, war etwa von 1972 bis 1995 Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Freising GmbH.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nicht nur durch seine langjährige Tätigkeit als Kreisrat hat sich Hermann Rohrmeier um den Landkreis Freising in besonderer Weise verdient gemacht. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis statt.