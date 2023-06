Traumausblick inklusive: Architektouren ermöglichen Zugang zu exquisiten Freisinger Bauprojekten

Von: Manuel Eser

Über 130 Jahre ist das Wohn- und Geschäftshaus Untere Hauptstraße 39 alt. Jetzt erstrahlt das ehrwürdige Gebäude. © Lehmann

Im Rahmen der Architektouren sind den Freisingern wieder einige spannende Bauprojekte zugänglich. Dabei sein lohnt sich.

Freising – Historische Gebäude, die neu erstrahlen, eine Schule, die auf hochwertige Weise ihre Kapazitäten erweiterte, und ein Museum, das nach seinem Umbau Weltformat erhalten hat: Im Rahmen der Architektouren ist auch eine Reihe spannender Projekte aus Freising für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die für die Leistungsschau ausgewählten Bauprojekte wurden von einem unabhängigen Beirat ausgewählt. „Dabei“ zu sein ist also eine Anerkennung und Auszeichnung für die jeweiligen Bauherren wie die beteiligten Architekten und Architektinnen. Das Tagblatt stellt eine handvoll spektakulärer Gebäude vor, deren Türen normalerweise für die Öffentlichkeit verschlossen, aber unter Regie der Bayerischen Architektenkammer am Wochenende, 24. und 25. Juni zu sehen sind.

Lichtdurchflutete Räume, die von Holz dominiert werden, prägen den zweigeschoßigen Anbau an die Grundschule St. Lantbert. © Lehmann

Holz und Licht

Eine kleine Baulücke hat die Stadt Freising genutzt, die Grundschule St. Lantbert in Lerchenfeld um weitere Klassenzimmer und eine Mensa zu erweitern. Lichtdurchflutete Räume, die vom Naturstoff Holz dominiert werden, prägen den zweigeschoßigen Anbau, der im März offiziell eingeweiht wurde.

Kepserstraße 4; Bauherrin: Stadt Freising; Architektur: Hrycyk Architekten, München; Besichtigungsmöglichkeit: Sonntag, 25. Juni, 10 bis 12 Uhr.

Juwel mit Dachterrasse

Mehr als 130 Jahre ist das Wohn- und Geschäftshaus Untere Hauptstraße 39 alt. Jetzt erstrahlt das ehrwürdige Gebäude mit dem zwiebelbekrönten Eckturm in neuem Glanz. „Das ist schon ein besonderes Juwel“, schwärmt Architekt Norbert Gmeiner. Der Clou bei der Sanierung sei gewesen, möglichst viel von der alten Bausubstanz zu erhalten. Bei einem Besuch kommen Interessierte nicht nur in den Genuss des historischen Treppenhauses, sondern erhalten in dem dreigeschoßigen Gebäude auch Zugang zur Dachterrasse – Traumblick auf die Innenstadt inklusive.

Untere Hauptstraße 39; Bauherrin: Siegfried-Gruber-Stiftung, Freising; Architektur: Gmeiner Architekten, Freising; Besichtigungsmöglichkeit: Samstag, 24. Juni, 14 bis 15 Uhr

Blick hinter Kulissen

Klar: Nach seiner Jahrhundertsanierung darf das Diözesanmuseum bei den Architektouren nicht fehlen. Auch wenn das Gebäude auf dem Domberg Museumsbesuchern tagtäglich geöffnet ist, lohnt sich der Besuch im Rahmen der Architektouren, weil Interessierte das Museum aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen können – mit einem Blick hinter die Museumskulisse. So werden die Architekten im Rahmen ihrer Führung darauf eingehen, welche spezifischen architektonischen Bedürfnisse etwa für die Lichtinstallation von James Turell in der alten Kapelle bestanden haben.

Domberg 21; Bauherrin: Erzdiözese München und Freising; Architektur: Brückner & Brückner Architekten GmbH, Tirschenreuth/Würzburg; Besichtigungsmöglichkeit: Samstag, 24. Juni, 11 bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr Wichtig: Besichtigung nur möglich nach Anmeldung per E-Mail: kunstvermittlung@dimu-freising.de

Und noch mehr

Weitere interessante Adressen sind das Haus S, Prinz-Ludwig-Straße 12, Samstag, 24. Juni, 14 bis 15 Uhr; das Lab 48, München-Flughafen, Besichtigung Samstag, 24. Juni, 14 bis 15.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt: Hofeingang LAB 48B; Besichtigung nur nach Anmeldung bis Dienstag, 20. Juni per E-Mail: pr@auer-weber.de; Wohnanlage für Studierende, Giggenhauser Straße 25d-f; Besichtigung Samstag, 24. Juni, 13 bis 15 Uhr und Sonntag, 25. Juni 2023, 13 bis 15 Uhr.

