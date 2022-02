Er hat alte Menschen um Tausende von Euro erleichtert: Trickbetrüger (34) packt vor Gericht aus

Gerade ältere Menschen werden häufig übers Telefon von Trickbetrügern kontaktiert. © dpa

Er hat etliche Senioren um viel Geld erleichtert. Jetzt musste sich ein Trickbetrüger vor Gericht verantworten - und packte aus.

Freising – Vom Kinderstar zum Senioren-Abzocker: So sieht die Biografie eines gebürtigen Münchners türkischer Abstammung aus. Die Schauspielerei dümpelte vor sich hin; der heute 29-Jährige wurde straffällig und abgeschoben.

Folgt man den Ermittlungen der Kripo Niederbayern, fand er in der Türkei zu seiner wahren Berufung: Mit seinem Bruder baute er einen Betrügerring auf, der Senioren am Telefon hereinlegt. Allein 2019 soll der Kinderstar aus der „Die Wilden Kerle“-Filmreihe so 170 000 Euro gemacht haben. Seine Mobilnummer taucht laut Kripo seit 2018 bei Ermittlungen immer wieder mal auf, so auch auf dem Handy eines Freisinger Musikproduzenten. Dieser musste sich nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen vor dem Amtsgericht Landshut verantworten.

Bei diesen Fällen handelte es sich lediglich um die Spitze des Eisbergs, wie der Freisinger einräumte. Der einschlägig vorbestrafte 34-Jährige hatte sich geständig gezeigt und eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten erhalten. Dem Urteil lag eine Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten zugrunde. Die Kammer hatte bei geständiger Einlassung eine Strafe zwischen zwei Jahren und vier Monaten sowie drei Jahren in Aussicht gestellt, wobei die Ankündigung des Angeklagten, er werde Aufklärungshilfe bei weiteren Straftaten leisten, berücksichtigt worden war.

Trotz „schlechten Gewissens“: Täter entschuldigt sich nicht bei Opfern

„Ich packe aus“, hatte der 34-Jährige versichert und eine Liste für die Fahnder angekündigt, auf der Namen, Straßen, Orte – „einfach alles“ – verzeichnet sein sollte. Als Tatmotiv nannte er wirtschaftliche Probleme. Dabei habe er gar nicht von der Sache profitiert; er sei ja nur „eine kleine Nummer“ gewesen. Heute habe er „auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen“ den älteren Menschen gegenüber. „Das hätten meine Eltern sein können.“ Zu einer Entschuldigung gegenüber einem geschädigten Paar konnte er sich aber nicht durchringen.

Laut Anklage behielt sich der 34-Jährige durchaus einen Teil der im Frühjahr 2021 ergaunerten Beträge ein. 16 641 Euro waren es insgesamt, um die Senioren in Landshut, Dingolfing, Straubing und Moosburg betrogen worden waren. Es war die gleiche Masche wie bei dem falschen Polizisten, nur hatten die Senioren in diesen Fällen vermeintliche Bankmitarbeiter am Telefon mit dem Hinweis, sie würden demnächst neue EC-Karten erhalten. Dann riefen die Betrüger bei den Banken an und spielten vor, die Kontoinhaber zu sein. Er sei „entsetzt“ gewesen, so der Ermittler, wie leicht telefonische Überweisungen vor allem bei kleineren Banken noch möglich seien.

Im Handy war er unter „Bankbetrüger“ abgespeichert

Der Freisinger war in dem hierarchisch aufgebauten Betrugssystem laut Anklage „Mittelsperson“. Wie er vor Gericht bestätigte, hatte er Leute zu akquirieren und betreuen, die ihre Konten zur Verfügung stellten und das ergaunerte Geld über Western Union in die Türkei transferierten. Die angeworbenen Personen schienen aber nicht viel von dem Musikproduzenten zu halten. Bei einer Frau war er unter „Bankbetrüger“ im Handy gespeichert. Ein anderer ergriff unter dem Druck der Ermittlungen die Flucht nach vorne und verpfiff ihn bei der Polizei. Nachdem der Freisinger daraufhin auf Facebook ein Kopfgeld von 1000 Euro auf den Verräter ausgesetzt hatte, wurde er wegen Verdunklungsgefahr festgenommen.

Der ehemalige Kinderstar und sein Bruder hingegen konnten trotz enger Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden bis heute nicht dingfest gemacht werden. Dem Zeugen zufolge ermittelt die Kripo gerade wieder in neuen Betrugsfällen. (kö)