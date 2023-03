„Katastrophe“ für die Trinkwasserversorgung: Freisinger Zweckverbandschef appelliert an Politik

Von: Andreas Beschorner

Wasserzweckverbände fürchten um die Sicherheit der Trinkwasserversorgung. © Lukas Schulze/dpa

Die Angst um die Sicherheit der Trinkwasserversorgung schlägt hohe Wellen. Jetzt appelliert der Chef des Freisinger Zweckverbands an die Politik.

Landkreis/München – Die Kommunalen Wasserversorger in Bayern schlagen Alarm. Grund dafür sind Anträge der CSU und der Freien Wähler im Bayerischen Landtag zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP).

Würden die Anträge so beschlossen werden wie vorgelegt, wäre das „eine Katastrophe“. Das gefährde die ortsnahe Wasserversorgung in Bayern, sagt Franz Rauch. Er ist Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd und stellvertretender Vorsitzender des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) in Bayern.

Trinkwasserversorgung muss immer Vorrang haben.

Drei Anträge vom Februar sind es, die bei den Wasserversorgern die Alarmglocken schrillen lassen. Da ist zunächst die Drucksache 18/26927. Inhalt: Grundwasser soll im neuen LEP nicht mehr „bevorzugt“, sondern nur noch „insbesondere“ der Trinkwasserversorgung dienen, fordern die Regierungsparteien. Das bedeute nichts anderes, so Rauch, dass andere Nutzungen wie die zur Getränke- und Lebensmittelherstellung dem Grundbedürfnis der Sicherstellung öffentlicher Wasserversorgung gleichgestellt würden. Das, so Rauch, gehe gar nicht, Trinkwasserversorgung müsse immer Vorrang haben.

Keine Kompromisse möchte Franz Rauch, Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd, bei der Trinkwasserversorgung eingehen. © FT-Archiv

In der Drucksache 18/26928 beantragen CSU und FW, dass das besonders wertvolle Tiefengrundwasser nicht nur der Trinkwasserversorgung, sondern auch für Heilwasser, Mineralwasser und Thermalwasser vorbehalten sein soll. Auch das gefährde die Sicherheit der Trinkwasserversorgung, befürchten Rauch und seine Kollegen.

Wirtschaftliche Interessen dürfen hier laut Rauch keine Rolle spielen

Und dann ist da noch Drucksache 18/26929. Inhalt: Das Wort „dauerhaft“ soll, wenn es um den Schutz von Wasserschutzgebieten geht, gestrichen werden. Vorhaltsgebiete soll es nach CSU- und FW dann im neuen LEP gar nicht mehr geben. Und das, so Rauch, wo in Bayern doch eh nur fünf Prozent der Landesfläche Wasserschutzgebiete sind (in Baden-Württemberg sind es beispielsweise 30 Prozent).

Für den VKU, den Bayerischen Städte- und den Bayerischen Gemeindetag, die sich zusammen mit anderen Verbänden in einem gemeinsamen Schreiben vom 7. März an alle bayerischen Landtagsabgeordneten gewendet haben, wäre gerade dieser Punkt „fatal“. Insgesamt befürchten die Wasserversorger in Bayern eine Aufweichung des Trinkwasserschutzes. „Wir brauchen einen starken, vorsorgenden Grundwasserschutz“, fordert Rauch in einem offenen Schreiben des VKU vom 22. März. Politische und wirtschaftliche Interessen dürften da keine Rolle spielen.

CSU und FW sprechen von „Kompromiss der verschiedenen Interessenlagen“

Das hat Rauch bei der Versammlung des Zweckverbands Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd am Mittwoch auch den Verbandsmitgliedern eindringlich mit auf den Weg gegeben. Rauch hat an sie appelliert, sich bei den Landtagsabgeordneten ihrer politischen Couleur dafür einzusetzen, die drei genannten Anträge abzulehnen. Die Landtagsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD haben die Anträge bereits im Wirtschafts- und auch im Umweltausschuss abgelehnt, teilten dem VKU zudem mit, man werde das auch dann tun, sollten die Anträge dem Plenum vorgelegt werden.

CSU und FW hingegen haben in ihrem Antwortschreiben die Anträge verteidigt. Sie würden den Schutz des Wassers „in keiner Weise in Frage“ stellen. Ein Landesentwicklungsprogramm stelle „einen Kompromiss der verschiedenen Interessenlagen“ dar. Rauch und seine VKU-Kollegen sehen das freilich anders: Bei der Trinkwasserversorgung dürfe es keine Kompromisse geben.

Nicht nur im Freisinger Süden sind die Wasserversorger in Alarmbereitschaft. Auch Michael Hobmaier, Vorsitzender des Zweckverbands Hörgertshausen, hatte in dieser Woche bereits SOS gefunkt. Er warnte vor einer „Aufweichung des Trinkwasserschutzes“. Einen Konter, der es in sich hat, gibt es jetzt von Staatsminister und CSU-Kreisvorsitzenden Florian Herrmann.

