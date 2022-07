Trotz Corona ein Freisinger „Superjahrgang“ mit Spitzen-Absolventen

Abschluss an der FOS/BOS

Von Andreas Beschorner

Die Absolventen der FOS/BOS in Freising haben einen grandiosen Abschluss hingelegt. Die Pandemie und ihre Folgen wurden perfekt gemeistert.

Freising – Die Absolventen der FOS/BOS im Jahr 2022 werden als „Superjahrgang in die Geschichte eingehen“. Schulleiterin Roswitha Stichlmeyr war bei der Abschlussfeier am Donnerstag geradezu „überwältigt“ davon, was ihre Schützlinge an Leistungen abgeliefert hatten – und das trotz Corona-Pandemie.

Ein ganz besonderer Jahrgang

Am Donnerstag wurden die 13. Klassen der FOS mit ihrer Allgemeinen Hochschulreife und die BOS-Absolventen verabschiedet, am Freitag folgten die 12. Klassen der FOS mit ihrem Fachabitur. Und endlich gab es an den Abenden auch wieder Festbälle. Es war also „ein ganz besonderer Jahrgang“, den man da mit viel Musik und Gesang in der Luitpoldhalle beziehungsweise in der Aula des Camerloher-Gymnasiums verabschiedete – oder, wie es die Vertreterin des Elternbeirats, Esther Londrigo, ausdrückte: „Die Schule ist für Sie Geschichte.“ Eine Geschichte, auf die vier Schülerinnen lyrisch und poetisch zurückblickten: Man habe immer weitergekämpft, nie aufgegeben, habe es jetzt geschafft und starte in ein „neues, aufregendes Leben“.

+ Überzeugten durch ihre Leistung: Alina Schindler, Annemarie Kautz, Malin Briesen, Philipp Scheirich, Alexander Kautz, Korinna Krehbiel, Christian Schneider und Florian Fischer (alle 12. Klasse FOS, v. l.). © Lehmann

Ein bisserl aufgeregt

Aufgeregt war auch die „Anstaltsleiterin“, wie Moderator und Lehrer Peter Warlimont die Schulleiterin ans Rednerpult bat: Aufgeregt, weil es eben ein Jahrgang mit einem „grandiosen „Ergebnis“ sei, den sie da verabschiede, so Stichlmeyr. Allein fünf Mal habe es die Note 1,0 oder besser gegeben, sage und schreibe 90 Schülerinnen und Schüler hätten eine Eins vor dem Komma. Die Absolventen seien in den vergangenen Jahren gereift wie guter Wein – allerdings nicht in Fässern, sondern „unter 3G-Bedingungen“, so Stichlmeyr. „G“ Nummer 1: viel gelernt – mal online, mal in Präsenz. „G“ Nummer 2: viel getestet – und zwar nicht nur auf Corona, sondern auch das fachliche Wissen. „G“ Nummer 3: geschafft! Jetzt, so Stichlmeyr, sei es also Zeit, aufzubrechen und einen Neuanfang zu wagen. Und auch wenn dieses „kleine, klitzekleine Virus“ den Absolventen zwei wertvolle Jahre ihrer Jugend geklaut habe, habe es doch auch „positive Nebenwirkungen“ gehabt – beispielsweise die Ergebnisse der Absolvia 2022.

Lob vom Vize-Landrat

Robert Wäger als Vertreter des Landrats lobte die Einsatzbereitschaft und die Kraft, die die Jugendlichen in den vergangenen Jahren an den Tag gelegt hätten. Seine Bitte: „Verfolgen Sie Ihre Träume, probieren Sie sich aus und entdecken Sie die Welt!“ Freisings 3. Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger sagte, nach 28 Monaten Corona-Pandemie hätten die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen gesammelt und Einblicke gewonnen, die durchaus wertvoll seien: Sie hätten erlebt, „was Politik kann und was sie nicht kann, was Wissenschaft kann und was sie nicht kann, und was Sie selbst können und was Sie nicht können“. Und weil die Welt so unsicher sei wie lange nicht mehr, war Mooser-Niefangers Aufforderung klar: „Gehen Sie mit der Haltung der Menschlichkeit hinaus in die Welt. Die Welt braucht Sie.“

Geprägt waren die Feiern aber auch von viel Musik und Gesang, von „Fly me to the Moon“ über „Runaway“ bis hin zu „Hevenu Shalom Alechem“, von der Auszeichnung der Jahrgangsbesten, aber vor allem von festlichen Kleidern, feschen Anzügen und der Freude im Gesicht all derer, die ihr Abiturzeugnis in Händen halten konnten – alle ab sofort Ex-Schüler.

