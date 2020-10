Trotz hohem Inzidenzwert: Vorerst kein Distanzunterricht im Landkreis Freising

Die Schulen im Landkreis Freising bleiben zunächst vom Distanzunterricht verschont. Der Landrat und das Gesundheitsamt sprechen sich gegen eine erneute Klassenteilung aus.

Landkreis – Die Schulen im Landkreis bleiben zunächst vom Distanzunterricht verschont – obwohl der eigentlich in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von über 50 im „Drei-Stufen-Plan“ des Kultusministeriums vorgesehen ist. Dabei gibt es allerdings einen Ermessensspielraum – und den haben Gesundheitsamt und Landrat Helmut Petz genutzt: Vorerst bleibt es bis zu den Herbstferien beim Präsenzunterricht für alle Schulen. Nichts ändern wird sich aber an der Maskenpflicht während des Unterrichts – auch für Grundschüler. Hier habe man rechtlich keine Handhabe, eine Ausnahme anzuordnen, teilte das Landratsamt mit.

Landrat Petz: Infektionszahlen an Schulen sehr gering

Die Entscheidung für den weiteren Präsenzunterricht liege „im Interesse der Kinder und der Eltern“, sagt Landrat Helmut Petz. Aus zwei Gründen habe man sich für die Beibehaltung des Präsenzunterrichts entschieden: Zum einen hätten die Schulen die Umstellung bis Montag kaum mehr organisieren können, argumentiert Petz. „Die sind ohnehin schon am Schleudern.“ Zweiter Punkt: Da vor den Herbstferien nur noch eine Woche Schulbetrieb ist, hätte man nicht mehr wechseln können. Weil die Infektionszahlen an den Schulen sehr gering seien, so der Landrat weiter, sei die Entscheidung für den Präsenzunterricht wohl auch vertretbar und „rasches Handeln nicht dringend erforderlich“.

„Schulen sind keine Infektionsherde“

„Wir sind wirklich erleichtert über diese Entscheidung“, sagt der Rektor der Mittelschule Lerchenfeld, Thomas Nistler, „für fünf Schultage wäre der Aufwand auch nicht gerechtfertigt gewesen.“ Statt schnell und hysterisch alles umzukrempeln, sei es wesentlich sinnvoller, den Schulbetrieb bis zu den Herbstferien so zu belassen. „Schulen sind keine Infektionsherde“, sagt Nistler, das sei inzwischen wissenschaftlich erwiesen.

Nun könne man die Zeit der Herbstferien nutzen, um sich bei weiter steigenden Infektionszahlen auf Teilschließungen vorzubereiten. Falls es dazu doch noch kommt, erwägt Nistler einen tageweisen Wechsel. „Dann gehen uns die Schüler nicht gleich wieder eine ganze Woche verloren wie das am Ende des vergangenen Schuljahres war.“

In jedem Fall halte man an der Mittelschule Lerchenfeld das Hygienekonzept strikt ein. Das bedeutet: Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer: „Auch im Lehrerzimmer tragen alle Mund- und Nasenschutz.“ Das sei auch gerade den älteren Lehrkräften wichtig.

„Jedem Lehrer ist es lieber, seine Schüler im Klassenzimmer zu sehen“

Überrascht von der Entscheidung des Landratsamtes war Kerstin Rehm, Personalratsvorsitzende beim Staatlichen Schulamt Freising. Aufgrund der 7-Tages-Inzidenz von über 50 hätte sie mit einer Teilung der Schulklassen gerechnet, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter in Klassenzimmern nicht eingehalten werden könne. „Aber ich habe Vertrauen in die Behörden und die medizinischen Fachleute, dass sie hier eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen haben.“ Vor allem, wenn es an Schulen überhaupt keine Infektionsfälle gebe, sei es sinnvoll, komplett im Präsenzunterricht zu bleiben. „Jedem Lehrer ist es lieber, seine Schüler im Klassenzimmer zu sehen.“

Zugleich erwartet Rehm von den Entscheidungsträgern, „sofort einzuhaken“, falls sich die Infektionszahlen weiter deutlich erhöhen sollten oder sich an einer Schulde Coronaherde entwickeln sollten. „Denn das gesundheitliche Wohl hat Vorrang. Angesichts des ohnehin schon akuten Personalmangels können wir uns nicht noch mehr kranke Lehrer leisten.“

„In außergewöhnlichen Situationen ist ein normaler Unterricht nicht möglich“

Die Reaktionen, die Rehm von Lehrern erhält, ergeben ein zweigeteiltes Stimmungsbild. „Es gibt Lehrer, die Angst davor haben, dass sie sich anstecken könnten, aber auch solche, die eher Sorge haben, wie sie eine mögliche Doppelbelastung mit Präsenz- und Online-Unterricht gewuppt bekommen sollen.“

Sollte es irgendwann doch noch zu Klassenteilungen kommen, müssten aber die Schulen auch von Bürokratie und die Stundentafeln der Lehrer entsprechend reduziert werden, fordert Rehm. „Denn in außergewöhnlichen Situationen ist ein normaler Unterricht nicht möglich.“ Großen Respekt zollt sie den Schulleitern. „Die haben seit Februar keine Ferien mehr gehabt, weil sie laufend damit beschäftigt sind, neue Konzepte zu entwickeln oder bestehende Konzepte anzupassen.“

„Die psychischen Folgen für die Kinder sind jetzt schon groß genug“

Stürmische Elternproteste gegen eine Klassenteilung – das liegt nicht auf der Linie des Elternbeirats des Camerloher-Gymnasiums – obwohl, Huberta von Urff auch froh ist, „dass noch nicht geteilt werden muss“. Die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums betont: „Wir sehen uns als Elternbeirat in einer Vermittlerrolle. Wir sitzen doch alle in einem Boot, und das müssen wir gemeinsam durch die derzeit ziemlich stürmische See steuern.“ Daher hätte es der Beirat auch mitgetragen, wenn ab Montag die Klassenteilung verfügt worden wäre. Freilich mache es Sinn, vor diesem Schritt noch die Herbstferien abzuwarten – „in der Hoffnung, dass sich die Infektionszahlen wieder normalisieren“. Grundsätzlich, so Huberta von Urff, „müssen wir alle flexibel bleiben. Das ist wohl das Gebot der Stunde.“

„Absolut erleichtert“ von der Entscheidung des Landratsamtes ist Carolin Pieringer aus Freising. Sie hat zwei Kinder am Camerloher-Gymnasium und weiß: „Es fördert einfach die Motivation der Kinder, wenn sie ihren Lehrer sehen.“ Außerdem: „Die psychischen Folgen für die Kinder sind jetzt schon groß genug, ganz abgesehen von den Wissenslücken.“ Die Rückkehr zum Wechselbetrieb wäre auch unverantwortlich gewesen, „wenn derweil beispielsweise Freizeitaktivitäten weiterhin auf engstem Raum und ohne Maske möglich sind“. Bisher habe es nur sehr wenige Infektionsfälle an den Schulen gegeben – und damit auch keine „Rechtfertigung, die halbe Schule nach Hause zu schicken.“

„Homeschooling bringt gerade Grundschülern unheimlich wenig“

Auch Karsten Meyer, Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule Neustift in Freising, begrüßt die Entscheidung des Amtes, vorerst auf Distanzunterricht zu verzichten. „Denn die Erfahrungen mit dem Homeschooling haben gezeigt, dass es gerade Grundschülern unheimlich wenig bringt. Die sitzen vor dem Gerät und schalten innerlich nach fünf Minuten ab.“

Meyer plädiert daher dafür, zwischen Grundschule und weiterführender Schule zu differenzieren, falls nach den Ferien Klassenteilungen doch noch aktuell werden. „Da wünsche ich mir im Hinblick auf den Inzidenzwert eine höhere Grenze für Grundschulen – gerade auch, weil die jüngeren Schüler im Hinblick auf Corona-Infektionen wahrscheinlich ein geringeres Problem darstellen als ältere.“

Der Inzidenzwert im Kreis Freising lag am Mittwoch, 21. Oktober, bei 69,66. Das Landratsamt hat nun festgelegt, wo im Landkreis Mund-Nasenschutz getragen werden muss.

Die zunehmende Zahl an Infizierten im Landkreis Freising hat Auswirkungen auf die Schulen: Erneut müssen zahlreiche Schüler in Quarantäne.