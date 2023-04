Kampf gegen Krankheitserreger: TUM-Forschungszentrum - es gibt erste Details zum Bau

Ein neues Forschungszentrum für Integrierte Infektionsprävention soll am TUM-Campus in Weihenstephan entstehen – für 43 Millionen Euro.

Bauausschuss gibt Grünes Licht

Von Manuel Eser schließen

Die Technische Universität München plant ein neues Forschungszentrum am Campus Freising. Jetzt gibt es erste Details, wie der Bau aussehen soll.

Freising – Es trifft den Nerv der Corona-geprägten Zeit: das geplante Zentrum für Integrierte Infektionsprävention (ZIP), in dem die TU München ihre Forschungen zu resistenten Krankheitserregern bündeln will. Jetzt nahm das rund 43 Millionen Euro teure Projekt die erste Hürde im Freisinger Bauausschuss. Hier wurden auch neue Details zum Bauwerk präsentiert.

Wie berichtet, will die TU im ZIP Strategien entwickeln, um die Verbreitung von resistenten Krankheitserregern in Menschen und Nutztieren zu verhindern und zu bekämpfen. „Ohne Innovationen droht ein Rückfall in die prä-antibiotische Zeit, in der sich einfache Verletzungen zu tödlichen Bedrohungen entwickeln konnten“, sagte Gründungsdirektor Dietmar Zehn. Der Freisinger Stimmkreisabgeordnete und Staatsminister Florian Herrmann hebt ebenfalls die Bedeutung des Projekts hervor: „Die Forschung auf diesem Gebiet ist essenziell für die Gesellschaft“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Zustimmungsverfahren gab der Freisinger Bauausschuss dem Projekt am Mittwoch Grünes Licht. Dabei präsentierte die Verwaltung auch neue Details zum geplanten Bau, das auf einer abschüssigen Grünfläche in Nachbarschaft zum Hans-Eisenmann-Forum und dem Institut für Pflanzenforschung entstehen soll. Die Labore und Büros entstehen in einem dreigeschoßiges Gebäude aus Stahlbeton mit einer Größe von 65 mal 25 Meter. Auf dem Flachdach wird eine PV-Anlage installiert. Nördlich davon entsteht zudem ein Erschließungsgebäude mit Gaslager, Trafo, Müll- und Fahrradabstellplätzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.