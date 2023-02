Geschmackvoller Weg zum Wohlbefinden: Freisinger Expertin erklärt Einfluss von Duft auf Körper und Gesundheit

„Wissenschaft erklärt für alle“-Reihe

Wie wirken sich Aroma- und Duftstoffe auf unsere Gesundheit aus? Dieser Frage ging der jüngste „TUM@Freising“-Vortrag im Lindenkeller nach.

Freising – Spannende Erkenntnisse aus der Duft- und Geschmacksforschung gab es am Donnerstag im Rahmen der Vortragsreihe „TUM@Freising – Wissenschaft erklärt für alle“. Die große Bedeutung des Geruchs- und Geschmackssinns in unserem Leben erläuterte die TUM-Professorin und Direktorin des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München, Veronika Somoza. Auch Tipps für die Gesundheit erhielten die zahlreichen Zuhörer im Oberhaus des Lindenkellers bei dem Vortrag unter dem Titel „Aromastoffe in unseren Lebensmitteln – mehr als nur Geruch und Geschmack“.

Millionen Riechzellen auf der Nasenschleimhaut

Wer wusste etwa, dass es nur fünf Geschmacksarten gibt, die die Zunge wahr nimmt? Süß, salzig, sauer, bitter und „umami“ (japanisch: herzhaft, wohlschmeckend). Alle anderen Aromastoffe werden durch die Nase erschlossen. Viele Millionen Riechzellen mit Geruchsrezeptoren säßen auf der Nasenschleimhaut, erklärte die Professorin. Dockt ein Aromastoff an, wird die Information in Form eines elektrischen Impulses an das Gehirn weitergeleitet.



Wie wichtig der Geruchs- und Geschmackssinn ist, davon könnten sicherlich diejenigen ein Lied singen, die sich in den zurückliegenden Jahren mit Corona infiziert hatten, meinte Somoza. Aromastoffe entstehen etwa bei der Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln, beim Dämpfen, Dünsten, Rösten, Backen oder Grillen. Babys können Gerüche noch weit intensiver aufnehmen als Erwachsene. Warum? Weil Babys noch öfter atmeten. Daher wird auch geraten, sich in den Wochen nach der Geburt geruchsneutral zu kleiden.



Bittere Aromen setzen das Sättigungshormon frei

Am Institut an der Lise-Meitner-Straße werde untersucht, was Aromastoffe sind, wie sie auf den Körper wirkten und welche Rolle sie etwa auch bei der Herstellung von Arzneimitteln spielen, erklärte die Institutsleiterin. Bitterer Geschmack in vielen Medikamenten wird von den meisten Menschen als unangenehm empfunden. Diese negative Geschmackswahrnehmung bewahrt den Menschen vor bestimmten Substanzen, die, in großen Mengen eingenommen, giftig sein können.

Andererseits können bittere Aromastoffe Einfluss auf die Sättigung nehmen, also als „Helfer“ für den Erhalt eines gesunden Körpergewichts genutzt werden. In speziellen Versuchen habe man das herausgefunden, erklärte die Wissenschaftlerin. Den bitteren Geschmack in Lebensmitteln habe man bei Probanden durch Zugabe einer geringen Dosis der chemischen Verbindung Chinin erreicht.



Das Ergebnis des Tests: Bittere Aromen erhöhen die Freisetzung des Sättigungshormons Cholecystokinin. Auch bei Lebensmitteln, die Chili-Pulver enthalten, sei dieser Effekt in internationalen Studien nachgewiesen worden, wie Somoza betonte. Wohingegen bei der Aufnahme von Kristallzucker in Verbindung mit Milchzucker die Energieaufnahme erhöht wird und man mehr Appetit bekommt. Auch das wurde in einem speziellen Test nachgewiesen.



Was in der Nase und im Mund funktioniert, trifft das auch auf andere Körperregionen zu? Wie Duftstoffe auf Spermien wirken, das hat ein Team um den Biologen und Mediziner Hanns Hatt vor gut 20 Jahren zu beweisen versucht. Spermien folgen wie schwimmende „Riechzellen“ in der Eileiter einer „Duftspur“, die von der Eizelle ausströmt. Nach Maiglöckchen dufte diese, hätten die Forscher heraus gefunden. Das „Maiglöckchen-Phänomen“ habe sich jedoch bisher nicht beweisen lassen, so Somoza.

Maria Martin

