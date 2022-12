Platz für 100 Schutzsuchende: Landratsamt baut erneut eine Schulturnhalle für die Erstaufnahme um

Von: Manuel Eser

Alles steht bereit für einen ersten Schlafplatz nach der Flucht: Die Ehrenamtlichen von BRK und Johanniter errichteten am Mittwochabend 100 Betten, die zuvor in Nandlstadt für solche Fälle gelagert waren. Damit wurde die Turnhalle der Realschule Gute Änger in Freising binnen Stunden zu einer Erstaufnahme-Einrichtung. © Lehmann

Wegen der hohen Flüchtlingszahlen muss erneut eine Schulturnhalle zur Erstaufnahme umgebaut werden. Für die betroffenen Schüler gibt es eine gute Nachricht.

Freising – Alles lief wie am Schnürchen. Schon Anfang des Jahres, als nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine erstmals eine Erstaufnahmeeinrichtung in einer Schulturnhalle eingerichtet werden musste, damals in Moosburg, war Landrat Helmut Petz begeistert, wie bei den Hilfskräften alles Hand in Hand ging.

Jetzt mussten die Teams von Feuerwehr und THW, BRK und Johanniter erneut ran. Sie bauten in der Turnhalle der Realschule Gute Änger in Freising Betten auf und zogen Sichtschutzzäune hoch: 100 Schutzbedürftige finden so hier einen ersten Schlafplatz und Mahlzeiten.

Ehrenamtliche helfen schnell und akkurat

Wie berichtet, nimmt die Zahl der Geflüchteten, die im Landkreis Freising ankommen, seit Wochen wieder stark zu. „Unsere Bemühungen, neue Unterkünfte zu schaffen, laufen auf Hochtouren“, berichtet Sandra Schulenberg, Sachgebietsleiterin des Asyl- und Flüchtlingsmanagements im Landratsamt. „Mehr als 200 Plätze wurden seit Oktober und werden noch im Dezember akquiriert.

Trotz dieser intensiven Arbeit wird das nicht ausreichen, um allen ankommenden Personen auch in Zukunft eine Bleibe in einer Asyl- und Flüchtlingsunterkunft anbieten zu können.“ Deshalb wurde die Realschulturnhalle in dieser Woche in eine Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut.

Alles ging Hand in Hand: Sandra Schulenberg, Sachgebietsleiterin des Asyl- und Flüchtlingsmanagements im Landratsamt, lobte die Kräfte von THW und Feuerwehr, die Bauzäune als Sichtschutz hochzogen. © Lehmann

Am Dienstagabend trafen sich 23 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Freising und 19 Angehörige des THW Freising. Sie verlegten zunächst einen Teppich, um den Sportboden zu schützen, und unterteilten dann mit Bauzaun die Halle in kleinere Bereiche, um etwas Privatsphäre zu schaffen. Am Mittwoch waren dann neun Helferinnen und Helfer der Johanniter und sieben Mitglieder des BRK Freising vor Ort und bauten 50 Stockbetten für insgesamt 100 Personen auf. In der Mitte bieten Biertischgarnituren Platz zum Sitzen und Essen.

„Wieder einmal ist der Aufbau perfekt gelaufen“, lobte Sandra Schulenberg die Ehrenamtlichen. „Zweimal etwa drei Stunden Arbeit - und die Erstaufnahme-Einrichtung war bereit.“ Nach derzeitiger Planung soll die Turnhalle erstmals in der ersten Kalenderwoche des Jahres 2023 belegt werden. Ein Caterer und ein Sicherheitsdienst stehen laut Schulenberg bereits parat.

Es gibt gute Nachricht für die betroffenen Kinder

Die Turnhalle soll nur für eine Übergangszeit genutzt werden, bis neue Asylunterkünfte, die bereits aufgebaut beziehungsweise errichtet werden, zur Verfügung stehen. Eine gute Nachricht hatte Robert Stangl, Sprecher des Landratsamts, für die Kinder und Jugendlichen, die jetzt auf ihren Sportunterricht verzichten müssen. „Die Idee der Schulleiterin, die Schülerinnen und Schüler in der Zwischenzeit anstatt des ausfallenden Sportunterrichts zum Schlittschuhfahren oder Schwimmen zu schicken, kann umgesetzt werden.“

Stangls Dank geht in diesem Zusammenhang an die Freisinger Stadtwerke als Betreiber des Schwimmbads fresch und an die Stadt Freising, die entsprechende Zeiten in der Eishalle zur Verfügung stellt.