Typisch Winter: Arbeitslosenzahlen klettern im Kreis Freising - Vor allem Männer betroffen

„Die Zahlen geben weniger Anlass zur Sorge, als sie es auf den ersten Blick vermuten lassen“, sagt Freisings Agentur-Chef Nikolaus Windisch. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Arbeitslosenzahlen im Kreis Freising sind deutlich gestiegen. Doch der Chef der Arbeitsagentur gibt Entwarnung.

Landkreis – „Der Winter hat im Bezirk der Agentur für Arbeit Freising Einzug auf dem Arbeitsmarkt gehalten – mit deutlich steigenden Arbeitslosenzahlen.“ Das meldete am Dienstag Nikolaus Windisch, Leiter der Arbeitsagentur Freising. So zählte die AfA im Januar 2022 in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg insgesamt 8971 Arbeitslose – 1347 Frauen und Männer mehr als noch im Dezember 2021. Die Arbeitslosenquote kletterte im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Im Januar vor einem Jahr lag sie allerdings bei 3,1 Prozent. Im Januar 2020 – kurz vor der Pandemie – bei 2,3 Prozent.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn ist typisch für die Saison und bewegt sich aktuell im dafür üblichen Rahmen“, erläutert Windisch. „Die Zahlen geben also tatsächlich weniger Anlass zur Sorge als sie es auf den ersten Blick vermuten lassen.“ Die Unternehmen in den witterungsabhängigen Branchen sähen sich in der kalten Jahreszeit oftmals gezwungen, ihren Betrieb stark einzuschränken und auch Personal zu entlassen. „Die Winterarbeitslosigkeit geht hauptsächlich zulasten der Männer.“ Im Januar 2022 waren laut Agentur „1061 Männer mehr arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat – das entspricht einem Anstieg von 25,4 Prozent“. Bei den weiblichen Arbeitslosen errechnete sich ein Plus von 286 Personen (8,3 Prozent).

Deutlich besser als im Pandemiejahr 2021

„Erfahrungsgemäß wird sich die Arbeitslosigkeit bei steigenden Temperaturen wieder reduzieren,“ meint Windisch und sagt weiter: „Darüber hinaus präsentierte sich der regionale Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn in vielen Branchen in deutlich besserer Verfassung als noch vor einem Jahr.“ Die stabile Lage am Arbeitsmarkt bestätigt auch die vergleichsweise gute Personalnachfrage. Im Januar meldeten die regionalen Unternehmen den Arbeitsvermittlerinnen und -vermittlern 849 zu besetzende Stellen. Damit befanden sich 5384 Jobangebote im Stellenpool.

Wenig Veränderung gab es zum Jahresauftakt bei den Branchen mit dem größten Personalbedarf: Das produzierende Gewerbe suchte Bewerber für 1235 Stellen. Im Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit waren 1212 Stellen vakant. Im Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus wurde im Januar Personal für 954 Stellen nachgefragt.

Negativtrend im Landkreis Freising

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg nahm zuletzt wieder leicht zu. Die neuesten Auswertungen zeigen einen leichten Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen Juni 2020 und Juni 2021 in den vier Landkreisen um 1028 Personen auf insgesamt 216 558 Beschäftigte. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,5 Prozent. Im selben Zeitraum zuvor errechnete sich ein Rückgang von 0,4 Prozent.

Die Entwicklung stellte sich allerdings in den Landkreisen des Agenturbezirks zwischen Juni 2020 und Juni 2021 unterschiedlich dar: Während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Landkreisen Ebersberg (+1443 Personen/+3,3 Prozent) und Dachau (+1201 Personen/+2,7 Prozent) anstieg, sank sie in den Landkreisen Erding (-1034 Personen/-2,3 Prozent) und Freising (-582 Personen/-0,7 Prozent).

Mit Blick auf die Wirtschaftsbereiche ergab sich folgendes Bild: Beschäftigtenzuwächse waren in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg insgesamt unter anderem im Bereich der Wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung (+576 Beschäftigte) sowie im Gesundheitswesen (+469 Beschäftigte) zu beobachten. Die stärksten Beschäfti-gungsrückgänge gab es im Bereich Verkehr und Lagerei (-939 Beschäftigte), gefolgt vom Gastgewerbe (-364 Beschäftigte).

306 freie Stellen bei den Arbeitgebern

Im Landkreis Freising waren im Januar insgesamt 2927 Personen arbeitslos gemeldet, 446 Frauen und Männer mehr als im Dezember 2021. Die Arbeitslosenquote kletterte entsprechend um 0,4 auf 2,6 Prozent. Im Januar 2021 lag die Arbeitslosenquote aber noch bei 3,3 Prozent, im Januar 2020 – kurz vor Beginn der Pandemie – bei 2,5 Prozent.

Die Arbeitgeber meldeten der Arbeitsagentur zuletzt 306 zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis Freising. Insgesamt befanden sich im Januar damit 1868 Arbeitsangebote im Stellenpool, 766 mehr als im Januar vor einem Jahr, 118 Stellen mehr als im Januar 2020. ft