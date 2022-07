Über 500 Jahre ehrenamtliche Mitgliedschaft im Landkreis Freising: BRK-Helfer ausgezeichnet

Ausgezeichnete Mitglieder: Matthias Beth (25), Rainer Irlbauer (40), Stefan Aigner (25), Rudolf Heigl (25), Gerald Wagner (25), Emiliano Martinez (25), Albert Söhl (BRK-Kreisgeschäftsführer), Konradine Rieder (50), Werner Aichinger (25), Normann Zebisch (40), Landrat Helmut Petz, Torsten Betker (25), Gerhard Betz (25), alle (v. l.). BRK-Vorsitzender Anton Neumaier (r.) gratulierte. © BRK

Über 500 Jahre ehrenamtliche Mitgliedschaft wurden jetzt im Landratsamts ausgezeichnet. Ein Einsatz, der selbstlos für die Mitbürger erbracht wird.

Landkreis – Insgesamt wurden 18 Mitglieder des BRK Kreisverbandes Freising im Namen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann durch Landrat Helmut Petz geehrt.

Paul Eisenmann vom BRK schreibt: „Die Mitglieder engagieren sich alle in einer oder mehreren Gliederungen des Roten Kreuzes im Landkreis. Dazu gehören die Bereitschaften, die Wasserwachten, das Jugendrotkreuz oder der Bereich Wohlfahrt und Soziales.“

Das Große Ehrenzeichen des Freistaats Bayern übergaben Landrat Helmut Petz (r.) und BRK-Vorsitzender Anton Neumaier an Konradine Rieder. © BRK

Landrat Petz bedankte sich bei den anwesenden Geehrten stellvertretend für alle ehrenamtlich und hauptamtlichen Mitgliedern des Bayerischen Rotes Kreuzes für großartige, professionelle Arbeit während der vergangenen zwei Jahre Pandemie und bei der Unterstützung im Aufbau der Flüchtlingsunterkünfte am Anfang dieses Jahres.

Besonders im Vordergrund standen die Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft von Normann Zebisch aus Marzling und Rainer Irlbauer aus Moosburg. Für 50 Jahre Mitgliedschaft, also ein halbes Jahrhundert ehrenamtliche Arbeit, bekam Konradine Rieder aus Au in der Hallertau das Große Ehrenzeichen des Freistaats Bayern.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden mit dem Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet: Fridjof Adebar, Waltraud Adebar, Werner Aichinger, Stefan Aigner, Matthias Beth, Torsten Betker, Gerhard Betz, Rudolf Heigl, Markus Kettner, Emiliano Martinez, Stefan Unger, Sophie Veyrunes, Gerald Wagner, Franz Westermair und Karin Willis.

Der Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Freising, Anton Neumaier, stellte die besondere Stellung des Roten Kreuzes und seine über 150-jährige Geschichte in den Fokus seiner Rede: „Ohne die unzählbaren tausenden ehrenamtlich geleisteten Stunden für das Rote Kreuz und im Auftrag der Menschlichkeit wäre der Landkreis Freising nicht das, was er heute ist – dem gebührt Ehre“, so Neumaier weiter.

Abschließend meinte er: „Das Ehrenamt ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, daher sind die heute Geehrten ein Vorbild für uns alle“. ft

