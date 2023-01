Über drei Jahre für falschen Polizisten: Freisinger (24) fungierte als Abholer

Vor Justitia musste sich ein Freisinger (24) verantworten, der Handlanger für Trickbetrüger war. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Eine Bande von Trickbetrügern hat reihenweise Senioren um ihr Geld gebracht. Ein Freisinger (24) hat nun vor Gericht gestanden.

Freising/Landshut – So schnell kann man hinter Gittern landen. Folgt man der Aussage eines 24-jährigen Freisingers am Donnerstag vor der vierten Strafkammer, so hatte der Friseur ihn angesprochen, ob er nicht 4000 Euro für ihn an der Tankstelle entgegennehmen könne? Später bekam er jeweils 500 Euro Honorar für seine Tätigkeit als „Abholer“, wie es in der Anklage formuliert ist. Leicht verdientes Geld, dachte sich der Angeklagte. Dass er sich damit von einer Bande vor den Karren hat spannen lassen, die mit dem falschen Polizisten-Trick reihenweise ältere Menschen übers Ohr haut, will er „nicht speziell“ gewusst haben.

In den elf Fällen des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sowie Amtsanmaßung, die dem 24-Jährigen zur Last gelegt wurden, hatte die Organisation mit Sitz in der Türkei einen Gesamtbetrag in Höhe von mindestens 244 971 Euro vereinnahmt. Das älteste Opfer war 90 Jahre alt. Den Freisinger verurteilte die Kammer zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten.

Taxifahrer lässt Handlanger auffliegen

Nach Rechtsgesprächen am Donnerstagvormittag wurden dem Freisinger die Einstellung von zwei Anklagepunkten und eine Freiheitsstrafe zwischen zwei Jahren, elf Monaten und drei Jahren, elf Monaten in Aussicht gestellt, wenn er gestehe. Der 24-Jährige räumte daraufhin ein, gewusst zu haben, dass „was faul war“. Er sei schon von Betrug ausgegangen.

Aufgeflogen ist der 24-Jährige durch einen Taxifahrer. Dieser sollte einen Rentner zur Bank fahren und wurde nach dessen Erzählungen misstrauisch. Er informierte die Polizei und löste damit die Ermittlung – beginnend mit Observationen – aus.

Opfer wurden stundenlang am Telefon drangsaliert

Die in der Anklage aufgelisteten Fälle – für die die Staatsanwaltschaft am Ende eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, elf Monaten, die Verteidiger zwei Jahre, elf Monate forderte – hatten sich zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 ereignet. Die Betroffenen lebten überwiegend in München. Die Opfer bekamen zunächst einen Anruf, etwa von einem „Kommissar Heiko Moos, Raubdezernat K4 in der Ettstraße“. In Wirklichkeit saß der Anrufer in der Türkei.

Im Verlauf von mehrstündigen Gesprächen mit wechselnden Telefonpartnern wurde den Geschädigten eine akute Vermögensgefährdung vorgegaukelt. So wurde den Senioren erzählt, man habe bei einem festgenommenen Einbrecher eine Liste mit potentiellen Opfern sichergestellt. Es bestehe die Gefahr, dass dessen Komplizen demnächst bei ihnen einbrechen. Es sei besser, Schmuck und Bargeld der Polizei zur Aufbewahrung zu übergeben.

Freisinger nahm das Geld als Falscher Polizist entgegen

Auch der Klassiker befand sich unter den Anklagepunkten: Einer 82-Jährigen wurde vorgelogen, ihr Sohn werde gerade von der Polizei verhört. Für 18 000 Euro könne sie ihn aber freikaufen. Es war dann der Freisinger Angeklagte, der das Geld schließlich in Perlach in Empfang nahm und an Hintermänner weiterleitete. Laut Anklage war der 24-Jährige im Lauf der Zeit vom einfachen Abholer zum Organisator der Geldübergaben durch andere Täter aufgestiegen. Zudem soll er auch neue „Abholer“ angeworben haben.

Irgendwann sei es dann zu spät gewesen, damit aufzuhören, hatte der Angeklagte vor Gericht erklärt: Ein Bandenmitglied habe ihm gedroht, wenn er aussteige, würden sie seinen Namen zuerst nennen, wenn man sie später einmal erwischt. (kö)