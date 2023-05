Das Uferlos-Comeback hat begonnen - Organisatoren sind auf schlechteres Wetter vorbereitet

Von: Manuel Eser

Jetzt hat der Lockdown auch beim Uferlos ein Ende: Um exakt 16.04 Uhr wurden die ersten Besucherinnen und Besucher eingelassen, die schon ungeduldig warteten. © Lehmann

Das Uferlos ist eröffnet. Das Comeback nach Corona bietet ein buntes Programm und gleich am ersten Wochenende mehrere Premieren.

Freising – Exakt 1440 Tage hat sie gedauert, die lange Durststrecke. Am Freitag um punkt 16.04 Uhr war sie vorbei. Da öffnete die Security-Truppe die Eingänge zur Freisinger Luitpoldanlage und ließ die ersten Festivalgäste ein, die bereits ungeduldig auf den Startschuss für das Uferlos gewartet hatten.

Die Temperaturen waren leicht frostig, der Empfang der Gäste dafür warm beim Post-Corona-Comeback der Freisinger Zeltstadt. Rund 100 Bands und Künstler freuen sich in den kommenden zehn Tagen auf Besucherscharen. Dasselbe trifft auf die rund 70 Standbetreiber zu, die bereits am Freitagnachmittag mit unterschiedlichsten Gerüchen auf den Markt der Möglichkeiten lockten – alles bei freiem Eintritt.

Für Bob Geldof gibt es noch Restkarten

Lediglich für eine Premiere müssen Tickets erworben werden: Erstmals tritt in Freising ein von der Queen geschlagener Ritter auf. Sir Bob Geldof, Erfinder des Wohltätigkeitskonzerts „Live Aid“, gibt sich an diesem Samstagabend um 20 Uhr in der Luitpoldhalle. Bei der Touristinfo Freising oder an der Abendkasse sind noch genügend Tickets erhältlich.

Viele warme Orte warten auf die Besucher beim Uferlos-Festival. Und wer leider kein Plätzchen im Kinderwagen ergattern konnte, darf sich in den Zelten auf Heizungen freuen – und auf Bands, die ebenfalls einheizen. © Lehmann

„Sag niemals nie“ heißt es für Kai und Funky, die am Sonntag um 21.30 Uhr im Vimpay Zelt auftreten. Beide waren Teil der legendären deutschen Rock-Formation Ton Steine Scherben. „Die Band hat immer gesagt, dass sie nie in Bayern auftreten wird, weil es ihnen hier zu konservativ ist. Jetzt tun sie es doch“, frohlockt Kulturreferentin Susanne Günther. „Etwas Revoluzzer-Sound tut Freising auch ganz gut.“

Erstmals findet auch ein Schafkopfturnier statt

Eine Premiere der anderen Art gibt es am Samstag im Tutuguri-Zelt: Erstmals findet im Rahmen des Festivals ein Schafkopfturnier statt. Auch hier können sich spontane Kartler noch auf den Weg machen. Ab 14 Uhr kreisen dank der SpVgg Attenkirchen Geier und Wenz im Tutuguri-Zelt. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an vorstand-spvggattenkirchen@web.de.

Auch für Kinder ist am Wochenende viel geboten. So tritt im Rahmen des Reisemarkt-Kidsclubs am Samstag um 16 Uhr die Spaßbagage auf. Am Sonntag ist um 14 Uhr die Clownsschule Freising zu Gast.

Übrigens sind die Uferlos-Macher auf die kühleren Temperaturen gut vorbereitet: Die Zelte verfügen über Heizungen, insgesamt gibt es rund 2000 Innenplätze, Glühwein, und auch Speisen von den einzelnen Ständen dürfen mit in die Zelte genommen werden.