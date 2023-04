Uferlos feiert Comeback: Aufregung des Festival-Organisators sprengt die Skala bis Zehn

Zeltstadt in der Domstadt: Von 12. bis 21. Mai findet in der Freisinger Luitpoldanlage das Uferlos Festival statt – mit über 100 Künstlerinnen und Künstlern auf sieben Bühnen, dem Markt der Möglichkeiten, einem Kinderprogramm und dem informativen Nachhaltigkeitszelt.

Nach langer Zwangspause

Nach langer Zwangspause kehrts das Uferlos-Festival in Freising zurück. Vipo Maat spricht über das schwierige Comeback nach Corona.

Freising – Es fühlt sich ein wenig an wie eine Premiere: Vipo Maat und sein Team stecken gerade mitten in den letzten Vorbereitungen für das Uferlos Festival, das heuer nach drei Jahren Pause von 12. bis 21. Mai wieder in der Freisinger Luitpoldanlage steigt. Im Interview spricht der Geschäftsführer der UferlosKultur und Veranstaltungs GmbH über die Herausforderungen nach der pandemiebedingten Auszeit, Neuerungen und worauf er sich am meisten freut.

Herr Maat, auf einer Skala von 1 bis 10: Wie aufgeregt sind Sie?

Ganz klar: 11.

Warum?

Das letzte Uferlos fand 2019 statt. In den vergangenen vier Jahren hat sich so viel geändert. An allen Stellen gibt es neue Ansprechpartner: Sowohl bei der Stadt, als auch bei den Agenturen und Sponsoren. Nicht zu vergessen: Durch die vielen Zu- und Umzüge gibt es auch viele Freisinger Bürger, die das Uferlos überhaupt nicht kennen. Darauf jetzt aufzubauen, ist nicht ganz so einfach.

Was sind die größten Herausforderungen?

Vipo Maat organisiert das Uferlos Festival.

Das Uferlos ist arbeitsmäßig ein richtiger Koloss. Seit wir 2009 angefangen haben, haben wir uns natürlich Strukturen und Arbeitsabläufe angeeignet, auf die wir jedes Jahr bauen konnten – bis 2020. Das bedeutet, dass wir diesmal am Anfang leicht eingerostet waren. Glücklicherweise konnten wir durch „Neustart Kultur“, das Rettungsprogramm der Bundesregierung für den Kultur- und Medienbereich, das Uferlos Winter Wunder – Edition Neustart Kultur! – auf die Beine stellen. Das half uns, sozusagen in Übung zu bleiben. Sonst wäre das Uferlos Festival gar nicht möglich gewesen. Und ich bin auch dankbar für all die Sponsoren, die dazu beitragen, dass wir das Festival auf die Beine stellen können. Denn man darf nicht vergessen: Wir sind nicht die Oktoberfest-Veranstalter, sondern eine sehr kleine Firma.

Bald schwirrt es in der Luitpoldanlage wie in einem Bienenstock.

Personalmangel, hohe Energiekosten, Inflation: In Bayern haben viele Feste inzwischen einen schweren Stand. Wirken sich diese Umstände auch auf das Uferlos aus?

Mit dem Personalproblem haben wir ebenfalls zu kämpfen. Daher haben wir uns dazu entschieden, heuer das erste Mal nicht mehr auf Service, sondern auf Selbstbedienung zu setzen. Es hat ohnehin gedauert, bis wir das Team zusammenhatten - immerhin brauchten wir bisher insgesamt zwischen 120 und 150 Mitarbeiter. Viele derer, die bislang dabei waren, haben sich während der langen Durststrecke umorientiert oder wohnen jetzt gar nicht mehr in Freising. Aber jetzt haben wir alle beisammen. Die ersten haben schon mit dem Aufbau begonnen, Mitte der Woche kamen die Zelte. Jetzt wird es Tag für Tag mehr, nächste Woche kommen die ersten Aussteller für den Markt der Möglichkeiten. Bald schwirrt es in der Luitpoldanlage wie in einem Bienenstock.

+ Achtung, Container schwebt ein: In der Luitpoldanlage haben die Aufbauarbeiten für das Uferlos bereits begonnen. Auch die Anschlüsse für die Versorgungsleitungen wurden bereitgestellt. © Lehmann

Abgesehen von der Selbstbedienung: Welche Neuerungen hält das Uferlos dieses Jahr bereit?

Das Programm ist natürlich wie jedes Jahr neu, und zwangsweise mussten wir auch die Getränkepreise anpassen. Die Preissteigerungen sind immens, gerade was die Infrastruktur angeht: Vom Bauzaun übers Zelt bis zum WC-Container ist alles gestiegen. Aber dafür sind nach wie vor der Eintritt und alle Veranstaltungen – das Kinderprogramm, die Musik-Acts, Workshops und Vorträge – frei. Die einzige Ausnahme ist das Konzert von Bob Geldof. Es ist unglaublich, dass Kulturamt und Stadtjugendpflege es überhaupt möglich gemacht haben, diesen Weltstar nach Freising zu holen. Zugleich ist es mir wichtig, einen Mix aus regionalen Künstlern und Firmen sowie überregionalen Acts zu schaffen.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Darauf, viele bekannte Gesichter, Freunde und Kollegen wieder zu treffen. Die Band Boppin B zum Beispiel spielt seit 2009 bei uns, auch mit vielen Ausstellern und Gastronomen arbeiten wir schon von Anfang an zusammen. Und ich freue mich auf viele kleine und große Besucher, denn für die stellen wir das Festival letztlich auf die Beine. Und vor allem hoffe ich auch auf gutes Wetter – aber das liegt leider nicht in unseren Händen.

