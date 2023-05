„Yes!“ Uferlos-Headliner Sir Bob Geldof macht die Freisinger in der Luitpoldhalle glücklich

Teilen

Die Hände und die Handys in die Höhe: Die Konzertbesucherinnen und -besucher genossen den Auftritt von Weltstar Bob Geldof. Zwar war die Luitpoldhalle nicht komplett ausverkauft – diejenigen, die da waren, machte das Konzert dafür umso glücklicher. © Lehmann

Weltstar in Freising: Live-Aid-Erfinder Bob Geldof hat sein Publikum in der Luitpoldhalle glücklich gemacht. Zuvor hatte er die Freisinger Gastronomie genossen.

Freising – Es scheint gar, als wäre Sir Bob Geldof ein Fan von Bayern. So jedenfalls konnte man es am Samstag in der Luitpoldhalle vernehmen: Der sonst eher wortkarge Künstler ließ sich tatsächlich zu einem „Dankschee, Freising“ hinreißen.

Vielleicht, und das wäre durchaus eine Möglichkeit, hat Geldof Sprachunterricht im Bräustüberl bei einer frischen Maß Bier genommen, denn das Lokal hat sich der 71-jährige Live-Aid-Initiator unter anderem in Freising angeschaut. Danach lieferte der Kult-Musiker als Headliner des Uferlos-Festivals ein derart rauschendes Konzert ab, das Herz und Seele berührte und zugleich die Zuschauer schon ab dem ersten Song zum Tanzen animierte.

Geldof beweist, dass er zu den großen Helden gehört

Solche Weltstars kommen ja eher selten in die Domstadt, weshalb natürlich die Neugierde groß war auf jenen Künstler, der Klassiker wie „I Don´t Like Mondays“ in das Kollektivgedächtnis einer ganzen Generation gebrannt hat.

„Dankschee Freising“: Bob Geldof tauchte erst im Bräustüberl auf und dann in die Euphorie ein, die sein Konzert in der Luitpoldhalle auslöste. © Lehmann

Schon mit dem Opener „The Great Song of Indifference“ machten Geldof und seine Band „The Bobkatz“ eines klar: Dieses Konzert wird eine ganz große Show, von Altersmilde weit und breit keine Spur. Ganz im Gegenteil, der Musiker, der in Deutschland immer ein wenig verkannt worden ist, gab auf der Bühne den Unsteten und Wilden und bewies in Freising eines: Er gehört immer noch zu den ganz großen Helden.

Dabei sind seine Songs immer auch eine Hommage an die Heimat Irland, sind Träume und Musikgeschichte gleichermaßen. Und auch das kann halt ein Geldof und unterschiedet ihn maßgeblich von alternden Rock-Ruheständlern: Seinen in Deutschland wohl größten Hit „I Don‘t Like Mondays“, damals mit den Boomtowns Rats, brachte er früh auf die Bühne und nicht etwa als Zugabe, wodurch ein wunderbarer Verve ohne Erwartungshaltung entstand.

Nur selten hat man in der Luitpoldhalle derart glückliche Menschen angetroffen

Wenngleich das Konzert nicht ganz ausverkauft war, trotz einzigem Gastspiel in Deutschland, kann getrost eines attestiert werden: dass Geldof ein Publikum hat, um das ihn andere Künstler beneiden dürften. Oder anders gesagt: Nur selten zuvor hat man in der Luitpoldhalle derart glückliche Menschen angetroffen, die zu jedem einzelnen Song tanzten, geradeso als wäre der große Saal ein kleines intimes Pub, kurz vor dem letzten Bier.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach rund 100 Minuten und zwei Zugaben tanzte dann Geldof selbst, untergehakt bei seinem Geiger, beseelt von der Bühne. Und auch das macht halt einen Weltstar aus: Die schriftlichen, auf Englisch gestellten Interview-Fragen des FT bezüglich Freising und seinen Eindrücken beantwortete der 71-Jährige wie Bob Dylan in seinen Glanzzeiten. Hinter jede einzelne Frage, etwa was er in der Domstadt angeschaut hat, und wie ihm das bayerische Bier denn schmecke, schrieb Geldof, vermutlich schelmisch grinsend, nur ein einziges Wort, nämlich „Yes!“. Aber vielleicht war die Musikerlegende dabei auch nur in Gedanken wieder auf dem Freisinger Nährberg und bei einer Abschiedsmaß Bier – leise singend und sehr glücklich über diesen Abend. (Richard Lorenz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.