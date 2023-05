Endlich spielt auch das Wetter mit: Uferlos startet in den Endspurt

Der Puls des Festivals: Ifeanye Okolo sorgte für einen munteren Rhythmus. Seine Freude strahlte auch auf die Gäste ab. © Birgit Gleixner

Auch das Wetter spielte mit: Am Feiertag passte endlich alles zusammen für das Uferlos-Festival. Das FT hat eine Runde gedreht und spannende Ecken entdeckt.

Freising – Wo kann man einen flanierender Oberbürgermeister, eine hängengebliebene Mondrakete und eine wahrgewordene Prophezeiung erleben? Richtig, das geht eigentlich nur auf dem Uferlos-Festival Freising, einem Festival voller Licht, Glitzer und Flitter, gut gelaunter Menschen und Musik aus jeder Zeltritze. Dieses Wochenende startet das Uferlos in seinen Endspurt, pünktlich zum Feiertag am Donnerstag wurde dann auch endlich mal das Wetter passender. Grund genug, einmal über das Gelände zu schlendern und in die Welt des Uferlos-Festivals einzutauchen.

Die Rezeptur war perfekt: Einigermaßen gutes Wetter und gleichzeitig Vatertag. Das Ergebnis: Bereits am frühen Nachmittag war das Uferlos rappelvoll. Im Biergarten schon seit Mittag in bester Feierlaune war der Freundes- und Bekanntenkreis um Dominik Ratzek aus Neustift, dem diesjährigen Sieger des Festival-Laufs. Typisch bayrisch waren dann auch ihre Aussagen in punkto heimgehen, während die nächste Runde Bier geholt wurde: „Wir bleiben, bis gar is!“ und: „Wir gehen erst, wenn uns unsere Frauen abholen!“

„Wir gehen erst, wenn uns unsere Frauen abholen“: Bestens gelaunt war die Truppe rund um Dominik Ratzek (2. v. r.), der zuvor noch den Festival-Lauf gewonnen hatte. © Birgit Gleixner

Einen Steinwurf entfernt kreiselten schon deutlich angeheiterte Väter auf dem Weißbier-Karussell – erfreulicherweise in einem durchaus magenfreundlichen Tempo. Noch nicht zu sehr in Bierlaune war hingegen Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, der nach einer kurzen Einkehr am Trauben-Stand vor allem Lust auf eines hatte: „Ich werde jetzt ein bisserl flanieren. Das Wetter ist ja super, nur ein bisserl wärmer könnt es halt sein.“

Aufwärmen konnten sich die Leute aber sowieso in den verschiedenen Zelten, wie etwa im Kaffeehaus-Zelt, wo unter anderem die Moosburger Formation Gitane Akkrobat mit Gypsy-Swing für den richtigen Festival-Sound sorgte – oder in der Herberge von Tutuguri, wo ein einsamer Blueser nach der blauen Note suchte. Weniger musikalisch ging es hingegen im medizinischen Mobil der Aicher-Gruppe zu. „Momentan haben wir nur einige Sturzverletzungen und Schnitte“, erklärte Rettungssanitäterin Sibille Müller. Ihre Prognose für den späteren Abend: „Heute wird wegen des Vatertags sicher noch einiges auf uns zukommen.“

Seine Prophezeiungen erfüllen sich: Dass das, was Robert Alcazane vorhersagt, auch eintritt, weiß FT-Redakteur Richard Lorenz aus erster Hand. © Birgit Gleixner

Keine Prognosen, dafür aber Prophezeiungen wagte der „mediale Berater“ Robert Alcazane aus München, der vor dem winzigen Zelt mit Tarot-Karten und Glaskugel hockte. Alcazane, der auch dem FT-Reporter aus der Hand las, war sicher: „Sie sind als Heiler geboren, sie werden Menschen den richtigen Weg zeigen!“ Den eindeutig richtigen Weg beim Publikum schlug heuer auf jeden Fall der Freisinger Physiker Kim Petsch ein, der im Kinderzelt unter dem Motto „experimentierbar“ erstmalig allerhand Versuche auf die Bühne brachte – wie etwa ein kleines Flugzeug mit einem Laubbläser zum Fliegen bringen oder eine Flaschen-Mondrakete via Druckluft zum Zeltdach zu befördern. Die allerdings blieb nach der Vorstellung auf halben Weg an der Leitschnur hängen, weshalb nur noch ein Besen helfen konnte, mit dem das Astronautengefährt heruntermanövriert wurde.

„Wir haben Hunger“: Für die Kinder von Barbara Weigand, Ludwig, Quirin und Valentin, sind die Barbarenspieße das wichtigste Pfund des Festivals. © Birgit Gleixner

Während der Rettungsmission stand für die Kids von Barbara Weigand vor allem eines fest: „Wir haben Hunger!“ Während für Weigand das umfangreiche Konzertangebot das wichtigste Pfund des Festivals ist, gewichteten Ludwig (14), Quirin (11) und Valentin (9) das durchaus anders – für sie ist schlichtweg der Barbarenspieß ein jährliches Highlight. Auch jedes Jahr zieht es die Langenbacherin Angelika Fröba auf das Uferlos, heuer machte sie dort sogar einen ganz besonderen Fund: eine Ziegenhaar-Bürste für ihre Heizkörper. Wie groß scheinbar der Bedarf in Freising dafür ist, zeigte ein kurzer Rundumblick: Aus verschiedenen Taschen und Rucksäcken ragte nämlich so ein kurioses meterlanges Reinigungs-Utensil.

Großen Andrang gab es am Donnerstag vor allem im Nachhaltigkeitszelt, und zwar beim Versus-Friseur Andreas Krickel. Der Grund: Der Reinerlös der Tageseinnahmen vom Vatertag ging nämlich an die Sri Lanka Hilfe e.V. von Ursula Beier. Gleichzeitig lief dort auch weiter die Aktion des Haare-Sammelns für Filter-Anlagen zur Säuberung der Meere.

Zusammengefasst kann deshalb dem Uferlos-Festival auch eines attestiert werden: Es ist nicht nur ein Ort zum Feiern und des Musik-Genusses per se, sondern es ist gleichzeitig längst zu einem großen und wichtigen Treffpunkt verschiedenster Akteure aus Politik, Kultur und Gesellschaft mit einem klaren Statement für Empathie, Zusammenhalt und dem Zusammenstehen geworden.

Und apropos Hellseher: Der Handleser hatte tatsächlich recht mit der wahren Berufung des Reporters, denn dieser musste einem herumirrenden Gast am frühen Abend dann tatsächlich den richtigen Weg zeigen – nämlich zum Ausgang. (Richard Lorenz)

