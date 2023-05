Vor und auf der Bühne: Die nächste Uferlos-Generation entert die Zeltstadt

Von: Manuel Eser

Fröhliche Klänge: Beim Muttertagskonzert traten rund 200 Kinder und Jugendliche auf, darunter auch eine Bläserklasse. © Lehmann

Das erste Uferlos-Wochenende nach der langen Coronapause hat vor allem eines gezeigt: Das Festival darf sich über Nachwuchs freuen.

Fresising – Den Uferlos-Machern muss um die Zukunft ihres Festivals nicht bange sein – zumindest nicht, was den Zuschauerzuspruch angeht. Hunderte von fröhlichen Freisingerinnen und Freisingern flanierten am Wochenende über die Luitpoldanlage – bei meist trockenem und milden Wetter. Aber auch Regenphasen trübten die gute Stimmung in der Zeltstadt nicht sonderlich ein.

Was Vipo Maat und seinem Orga-Team ebenfalls zuversichtlich stimmen darf nach dem vier Jahre langen Festival-Lockdown: Die nächste Generation hat das Uferlos bereits für sich erobert. Schon am Samstag tobten unzählige Kinder über das Gelände. Die Größeren wippten mit den Köpfen lässig zu den Beats des Kreis-Jugendpreisträgers „Traumfänger“, die Kleinen ließen es sich von der Spaßbagage nicht zweimal sagen, dass es sich um ein Mitmachkonzert handelt, und sangen die munteren bayerischen Lieder aus vollen Kehlen mit.

Kann es sein, dass beim Muttertagskonzert auch Mannsvolk anwesend ist? Die Stimmung im gemischten und gesteckt vollen Freisinger-Bank-Zelt jedenfalls ist ausgelassen. © Lehmann

Am Sonntag enterte der Nachwuchs dann sogar die Bühnen im Freisinger-Bank-Zelt – und wie! 200 Kinder traten in unterschiedlichen Gruppen zum Muttertagskonzert der Musikschule Freising auf. Von der Bläserklasse bis zum Juniororchester sorgten vier Schulkooperationen und drei Musikschulensembles für ein buntes Programm, gerührte Mütterherzen und eine tolle Zukunftsperspektive für das Uferlos.

In Kinderhand: Für den Nachwuchs ist beim Uferlos viel geboten – kein Wunder also, dass beim Reisemarkt-Kidsclub keiner nach Hause wollte. © Lehmann

