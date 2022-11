Vielsaitiges Winterwunder: Freisinger Festival startet mit leisen Tönen und einem unsichtbaren Helden

Von: Manuel Eser

Atmosphärisch dicht: Autor Richard Lorenz und Liedermacher Axel le Rouge eröffneten das Winter-Festival. © Lehmann

Nach drei Jahren Corona-Stille hat das Uferlos-Winterwunder ein gelungenes Comeback gefeiert. Am Start: eine Suppergroup und ein unsichtbarer Held.

Freising – Sehr mutig, ein Festival auf diese Weise zu starten. Zum Auftakt setzten die Organisatoren des Winterwunders nach drei Jahren Corona-Stille nicht auf große Paukenschläge, sondern auf leise Töne. Im Rahmen einer Lesung stellte Richard Lorenz seine neue Kurzgeschichte vor, mit dem er einem Freisinger Original ein kleines literarisches Denkmal setzte.

Der Freisinger Schriftsteller, der in seinen Werken immer wieder Außenseiter in den Mittelpunkt stellt, hat sich dieses Mal mit dem Schläger Karl auseinandergesetzt. Der Kunstschmied, der in der Nachkriegszeit eine stadtbekannte Freisinger Gestalt war, schrieb unzählige Gedichte. „Er wäre sehr gerne als Dichter anerkannt worden“, erzählte Lorenz auf FT-Nachfrage. „Auch beim Freisinger Tagblatt wäre er gerne veröffentlicht worden. Doch das blieb ihm verwehrt.“

Sprachlich dicht wird der Schläger Kare porträtiert

Stattdessen klebte der „Kare“ seine Verse auf Straßenlaternen und an Schaufenster, wenn er nicht gerade auf dem Domberg Nägel aus Kruzifixen zog, um Jesusfiguren in den Park zu stellen, wie es in der Kurzgeschichte heißt. Die Story hat Lorenz extra fürs Winterwunder geschrieben – basierend auf Recherchen im Stadtarchiv.

Sprachlich dicht erweckt der Schriftsteller die Schattengestalt Schläger zum Leben, baut in die Geschichte sogar ein Original-Gedicht des Freisinger Solitärs ein. In einer Art Nachruf beleuchtet Lorenz den Schläger Kare in all seinen Facetten – als Künstler und Dichter, Weltenbummler und Freisinger, Alkoholiker und Spiritus der Domstadt.

Zierer ist begeistert: „Das hat er sich immer gewünscht“

Zu Lorenz’ atmosphärischer Geschichte passte ganz ausgezeichnet seine musikalische Begleitung: Der Liedermacher Axel Le Rouge illustrierte den Text musikalisch perfekt mit seinen ganz markanten, poetischen Düster-Chansons. Gemeinsam zogen sie das zur frühen Stunde schon gut gefüllte Neustart Kultur Zelt in den Bann.

Einige Besucherinnen und Besucher waren extra gekommen, um zu hören, was Lorenz aus der Freisinger Figur gemacht hat, unter anderem auch der Abgeordnete Benno Zierer, der den Schläger Kare selbst noch gekannt hat. „Die Anerkennung, die er heute bekommen hat, hat er sich immer gewünscht“, sagte Zierer. „Ich glaube, wenn er die Geschichte heute gehört hätte, dann hätte er gesagt: Ich werd’ verrückt.“

„Resi & Flo“ sorgen für Magie in Musikform

Im Anschluss an die Lesung verwandelten „Resi & Flo“ das Zelt in den Laurel Canyon. Die Wohngegend von Los Angeles, die nach einer nahe gelegenen Schlucht benannt ist, war die Wiege für einen von kalifornischer Leichtigkeit geprägten Folk-Rock-Sound, den das Duo aus Freising nicht nur stilecht, sondern vor allem mit großem gesanglichen Können adaptiert hat.

Gute Laune und beste Unterhaltung prägten die Stimmung im dicht gefüllten „Neustart Kultur Zelt“ am Mittwochabend in der Luitpoldanlage. © Lehmann

Wer nicht hinsah, sondern nur hinhörte, hätte meinen können, das hier Joni Mitchel und Graham Nash zusammengefunden haben – Magie in Musikform. Zum Schluss ihrer bezaubernden Performance fragte Resi das Publikum: „Dürfen wir noch ein Stück spielen?“ Und ob!

Und dann, kurz nach 20 Uhr, kamen sie, die glorreichen Sieben, das zum Ensemble gewordene Who is Who der Freisinger Musikszene: die Uferlos Suppergroup. Ausgerechnet am Buß- und Bettag. Denn wie gerne hätte man sich zu den dargebotenen Klassikern des American Songbooks bewegt!

Strategie der Suppergroup: „Whisky trinken und niemals üben“

Aber damit sich auch alle brav an das für diesen Tag geltende Tanzverbot hielten, legten Häns Czernik, Tom Appel, Stephan Treutter, Yvo Fischer, Nick Hogl, Martin Wildfeuer und Vipo Maat die Songs von Stevie Wonder, den Rolling Stones, Rod Stewart und anderen Ikonen in ein countryeskes Schunkelgewand.

Rekordverdächtiger Auftritt: (v. l.) Vipo Maat, Stephan Treutter (Drums), Martin Wildfeuer, Tom Appel, Häns Czernik, Yvo Fischer und Nick Hogl präsentierten sich als Uferlos Suppergroup so vielsaitig wie möglicherweise keine andere Band. © Lehmann

Für gute Laune und beste Unterhaltung war dennoch gesorgt – etwa wenn Czernik erklärte, dass man sich sicher nicht herausnehme, sich selbst als Supergroup zu bezeichnen. Deshalb habe man sich Suppergroup getauft. „Wir spielen ja zur besten Abendessenszeit.“ An die Regeln einer Supergroup halte man sich freilich schon: „Vor jedem Auftritt einen Whisky trinken und niemals üben.“

„Für dieses Instrument brauchst du einen Führerschein“

Dann muss es wohl an den Drinks gelegen haben, dass die sieben Virtuosen so gut geölt miteinander musizierten, als würden sie Abend für Abend zusammen auftreten – homogen im Sound und zugleich vielsaitig. Martin Wildfeuer jedenfalls mutmaßte, dass die Suppergroup reif für das Guinessbuch der Rekorde sei. „Ich glaube, dass noch nie so viele Saiten auf einmal auf einer Bühne zusammengekommen sind.“

Allein die von Nick Hogl gespielte Pedal-Steel-Gitarre war mit 20 Saiten bespannt. Angesichts dessen, dass man zugleich auch noch Pedale bedienen muss, witzelte Wildfeuer: „Für dieses Instrument brauchst du einen Führerschein.“

Neben der Pedal Steel sorgten drei Gitarren, ein Banjo, ein Bass und ein von Stephan Treutter mehr gestreicheltes als geschlagenes Drumset für einen fluffigen Sound, der sich warm über das dicht gefüllte Zelt legte. Noch bevor der letzte Ton verklungen war, brandete großer Beifall auf: Diese Suppergroup darf gerne bald mal wieder beim Abendessen vobeischauen.