Im Video zu sehen: Freisinger Gymnasium mit rührender Friedensbotschaft - Schulleiterin gibt Versprechen

Für Frieden, und alle die in Frieden leben wollen: Die Schulfamilie des Camerloher-Gymnasiums hat ein Zeichen gesetzt. Damit aber endet die Hilfsbereitschaft der Schule noch lange nicht. © Drohnenaufnahme: Niklas Klan

In einem rührenden Friedensvideo hat sich ein Freisinger Gymnasium mit der Ukraine solidarisiert. Die Schulleiterin gibt ukrainischen Kindern ein Versprechen.

Freising - „Der Krieg in der Ukraine macht einen völlig hilflos“, berichten die beiden Schülersprecherinnen Katharina Suchanek und Tonja Miller. „Uns war dennoch in den Faschingsferien klar, dass wir irgendeine Aktion starten wollten.“ Nach den Ferien wurden die beiden Schülersprecherinnen mit ihren Überlegungen bei den Verbindungslehrkräften Lisa Hemmer und Tobias Drexler vorstellig – und stießen bei den beiden wie auch bei der Schulleitung auf offene Türen

Die Idee sei gewesen, bildhaft die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen, erklären die beiden Verbindungslehrkräfte. „Und dann musste alles schnell gehen. Innerhalb von drei Tagen haben wir zusammen mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern der SMV alles auf die Beine gestellt“, berichten Katharina Suchanek und Tonja Miller. Schulleiterin Andrea Bliese betont: „Wir wollten ein Zeichen setzen für alle Menschen, die in Frieden leben wollen.“.

Friedensvideo: Drohne und Filmteam im Einsatz

Jede Klasse bildete auf dem Schulhof mit blauen und gelben Servietten in der Hand einen Buchstaben. Mit dabei auch die Lehrkräfte, Eltern, sowie das Sekretariat. Aus den Aufnahmen – von Niklas Klan per Drohne und den Mitschnitten vom Filmteam –entstand ein kurzes Video.

Die Initiatorinnen: Die Schülersprecherinnen Katharina Suchanek und Tonja Miller hatten die Idee. © Schule

Damit nicht genug. Mit Unterstützung der Musikfachschaft, die ganz rasch eine Band auf die Beine stellte, sangen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte auf dem Schulhof am Freitagvormittag Bob Dylans „Blowin’ In The Wind“.

Die gemeinsame Botschaft: Stop the war! Stand with Ukraine! Peace for the world! Verbunden mit der Videobotschaft ist auch ein Spendenaufruf. „Wir haben uns für Geldspenden entschieden“, berichten die beiden Schülersprecherinnen. Die Gelder sollen an die Hilfsorganisation „Save the Children“ und an den Ukrainischen Verein Bamberg zur Finanzierung von Rettungswagen gehen.

Andrea Bliese ist nun gespannt, wann sich die ersten Kinder aus der Ukraine am Camerloher-Gymnasium melden. „Wir nehmen sie natürlich auf“, verspricht die Schulleiterin, die sich vorstellen könnte, zunächst einmal eine eigene Klasse einzurichten. „Unsere Schulfamilie wird hier sicherlich genauso wie bei der Friedensaktion zusammenstehen und zusammenhelfen.“

Gut zu wissen

Die Bankverbindung für den Spendenaufruf des Camerloher-Gymnasiums lautet:

IBAN: DE94 7005 1003 0000 0080 60

Verwendungszweck: Friedensaktion.