Zum Schutz geflüchteter Kinder: Wer aufnimmt, wird geprüft

Wer bereit ist, unbegleitete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufzunehmen, wie hier in einer Aufnahmeeinrichtung in Leipzig, kann sich beim Landratsamt Freising melden.

Unbegleitete minderjährige Fllüchtlinge

Wer unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen will, soll vorab Kontakt zum Jugendamt herstellen. Denn nicht jeder ist geeignet.

Landkreis Freising - Für den Schutz unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gelten nämlich „gesonderte Bestimmungen“. Das hat jetzt das Landratsamt Freising mitgeteilt.Darum bittet das am Landratsamt angesiedelte Jugendamt Personen, die beabsichtigen, Kinder oder Jugendliche ohne Begleitperson bei sich aufzunehmen, vorab um Kontaktaufnahme.

„In der aktuellen Krisensituation in der Ukraine ist es grundsätzlich vorstellbar, dass unbegleitete Kinder und Jugendliche bei Familien im Landkreis Freising untergebracht werden. Diese Familien müssen sich aber vorab einem Prüfverfahren im Hinblick auf ihre Eignung unterziehen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Das Vorgehen des Jugendamts dient dem Schutz der Kinder

Arabella Gittler-Reichel, Leiterin des Freisinger Jugendamts, erklärt dazu: „Dieses Vorgehen ist zum Schutz der Kinder und Jugendlichen unbedingt erforderlich, weil unbegleitete minderjährige Flüchtlinge grundsätzlich zunächst vorläufig in Obhut zu nehmen und in einer Jugendhilfeeinrichtung unterzubringen wären.“ Die vorläufige Inobhutnahme muss gemäß rechtlicher Verordnungen zwingend durch das Jugendamt erfolgen.

Bürgerinnen und Bürger, die helfen wollen, werden daher gebeten, sich in allen Fällen, die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Landkreis Freising betreffen, direkt an das Jugendamt zu wenden – unter Tel. (0 81 61) 600-253 oder per E-Mail an die Adresse amtjugendfamilie@kreis-fs.de.

Nicht nur Eltern können als Begleitpersonen gelten

Wie die Kreisbehörde weiter mitteilt, liegt eine unbegleitete Einreise dann vor, wenn ein junger Mensch unter 18 Jahren ohne Elternteil oder Begleitung einer erziehungsberechtigten volljährigen Person eingereist ist. Davon zu unterscheiden sind begleitete minderjährige Flüchtlinge. Neben den Eltern gelten als weitere mögliche Begleitpersonen verwandte oder vertrauenswürdige Personen, zum Beispiel volljährige Geschwister, Onkel, Tanten und Großeltern.

„Idealerweise führen diese Begleitpersonen eine von den Eltern unterschriebene Vollmacht für die Betreuung und Versorgung mit sich“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. „Sollte dies nicht der Fall sein, kann diese Vollmacht auch nachträglich eingeholt werden.“ (ft)