Mehrere tausend Euro Schaden: Unbekannte brechen in Kardinal-Döpfner-Haus ein

In das Kardinal-Döpfner-Haus in Freising wurde eingebrochen. Die Polizei weiß noch nicht, wie das gelingen konnte.

Freising – Noch ist der Polizei unklar, wie sie das geschafft haben: Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Kardinal-Döpfner-Haus eingebrochen. Sie machten sich an mehreren Türen zu schaffen, ehe sie sich zu einem Büro Zutritt verschaffen konnten.

Enormer Sachschaden

Laut Polizei erbeuteten sie einen „niedrigen dreistelligen Euro-Betrag“. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

