Ab ins Postpaket: Unbekannte Frau verhökert Schmöker aus dem Freisinger Bücherschrank

Ein großer Anziehungspunkt für alle Schmöker-Fans ist der Bücherschrank am Bahnhof. Doch der wird zur rechten Zeit von einer Unbekannten leergeräumt. © Symbolbild: Lehmann

Eine bislang Unbekannte bedient sich am Bahnhofs-Bücherschrank. Sie verpackt die Schmöker vor Ort in Pakete und verschickt sie.

Freising – Der Bücherschrank am Bahnhof Freising ist ein Erfolgsmodell und ein großer Anziehungspunkt für Ab- und Anreisende, für Leseratten per se und für bibliophile Wartende. Kaum ein anderer Bücherschrank im Landkreis wird häufiger frequentiert, was auch an der enormen Vielfalt der dort hinterlassenen Bücher liegt – von Erstausgaben bis zum aktuellen Bestseller ist da alles dabei. Was aber neuerdings immer wieder auffällt: Während der Bücherschrank meist aus allen Nähten platzte, sind zeitweise nur noch wenige Exemplare dort zu finden. Der Grund: Die hinterlassenen Bücher werden in regelmäßigen Abständen von einer bislang Unbekannten mitgenommen und verkauft.

Der Bücherschrank vor dem Bahnhof Freising ist ein Glücksfall und im Grunde nicht mehr wegzudenken, denn dort finden Roman-Liebhaber nicht nur neue literarische Herausforderungen, sondern auch lesenden Gleichgesinnte, womit dieser Platz längst auch zu einem Begegnungsort geworden ist. Durch solche Bücherschränke wie jenen am Bahnhof wird Literatur für jeden Menschen zugänglich gemacht – selbst für Leute, die selten oder nie in Bücherläden gehen. Damit werden Bücherschränke auch Teilhabe-Projekte für finanziell benachteiligte Menschen. Vom Kinderbuch bis zum Ratgeber, vom Klassiker bis zum Bestseller ist im Bahnhofsschrank alles zu haben, manchmal in bester Qualität, manchmal zerfleddert und zerlesen.

Die Vorgehensweise

Dabei sind die Nutzungsgrundregeln denkbar einfach: Es wird mitgenommen, ausgeliehen und getauscht. Wer Bücher hat, die er nicht mehr braucht oder nicht mehr will, gibt sie kostenlos ab – für alle, die inspiriert werden wollen, gerade Lust auf ein Buch haben oder sich eben keines leisten können. Was allerdings gerade in Freising, eben an jenem Bücherschrank am Bahnhof, passiert, hat mit diesen Regelwerk nichts mehr zu tun. Die hinterlassenen Bücher werden nämlich eingetütet und verkauft.

Was auch beobachtet wurde: Die Dame packt scheinbar vor Ort die Bücher in einen Karton und bringt diesen anschließend auch gleich zur nahe liegenden Post. Dass es sich dabei um einen Versand an lesehungrige Verwandte handelt, kann ausgeschlossen werden, weil die Person ja zuvor penibel die preisliche Wertigkeit der Bücher prüft. Das Resultat: Nach solchen Aktionen sind im Bücherschrank oftmals nur noch jene Bücher zu finden, die aufgrund des Zustandes nichts mehr wert sind.

Das Problem: Die Freisinger geben ihre Romane, Kinder- und Sachbücher ja nicht kostenlos ab, damit dann andere damit Geld verdienen. Ob die Unbekannte weitere Bücherschränke abfährt, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Das Heikle: Juristisch verboten ist es nicht, die Bücher zu verkaufen. Aus moralischer Sicht ist solches Handeln allerdings freilich mehr als fragwürdig – auch, weil es die Möglichkeit von niederschwelliger Teilhabe an Literatur schlichtweg aushebelt.

„Wenig begeistert“

Wenig begeistert ist auch der Organisator und Ansprechpartner des Bücherschranks am Bahnhof, Nico Heitz: „Ich finde es sehr schade, dass dieses kostenlose Angebot an die Freisinger Bürgerinnen und Bürger für finanziellen Eigennutz missbraucht wird.“

Nach dem Austausch mit der Polizei stehe laut Heitz der Gedanke im Raum, eine Mengenbegrenzung für mitgenommene Bücher pro Tag einzuführen. „Noch hoffe ich aber“, so Heitz, „dass die Person selbst erkennt, dass sie dem Zweck des Bücherschranks entgegenhandelt.“

Richard Lorenz