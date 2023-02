Unbekannter fährt schwarzen Labrador an - und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Freising einen Hund angefahren. Symbolbild © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand dpa

In Freising wurde ein Hund angefahren und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Freising - Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Golf hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr an der Jagd- bzw. Josef-Scheuer-Straße in Freising einen Hund angefahren. Wie der Besitzer bei der Polizei angab, war der schwarze Labrador unmittelbar auf die Straße gelaufen und vom Fahrzeug erfasst worden. Die Person am Steuer fuhr weiter, ohne ihren Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Hund musste medizinisch behandelt werden. Die genauen Verletzungen sind nicht bekannt, meldet die Polizei, die nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 zu melden. ft

