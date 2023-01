Unbekannter stößt Rollbehälter auf S-Bahn-Gleise und löst Kollision aus

Mehrere Meter schob die S-Bahn den Rollbehälter vor sich her. © Bundespolizei

Ein Unbekannter hat am Freisinger Bahnhof einen Rollbehälter auf die S-Bahn-Gleise geworfen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Freising – Mit einem in den Gleisen liegenden Rollwagen ist am Montagabend im Freisinger Bahnhof eine S-Bahn kollidiert. Verletzt wurde niemand, an der S-Bahn entstand nur Lackschaden.

Polizei sucht Zeugen

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Bundespolizei hatte zuvor gegen 20.45 Uhr ein Unbekannter den Rollbehälter mit Gitterwänden auf die Gleise geworfen und war danach geflüchtet. Der Fahrer der nächsten S 1 sah zwar laut Polizei einen „Gegenstand“ in den Gleisen liegen und leitete eine Schnellbremsung ein. „Eine Kollision mit dem Rollbehälter konnte jedoch nicht mehr verhindert werden“, berichtet die Bundespolizei, so dass die S-Bahn den Rollwagen mehrere Meter vor sich her schob. Die etwa 15 Reisenden in der S-Bahn überstanden die Schnellbremsung unverletzt und hatten den Bahnhof bereits verlassen, als die Polizei eintraf.

Die Beamten ermitteln nun wegen eines „gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“ und werten dazu Videoaufzeichnungen des Bahnsteigs aus. Zudem soll ermittelt werden, wie lange der 1,60 Meter hohe, 1,20 Meter breite und einen Meter lange Rollbehälter am Bahnsteig stand. Vor allem aber läuft die Fahndung nach dem Täter. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (089) 51 55 50 11 11 bei der Polizei zu melden. ft

