Freisings Sport-Experten Weinzierl und Wanzke erinnern sich an die Olympia 72: „Jeder wollte dabei sein“

Von: Manuel Eser

„Wasserball in Vollendung“ bot die australische Nationalmannschaft im Kampfbecken des Freisinger Freibads. Das Becken wurde wochenlang extra für die olympischen Teilnehmer gesperrt. © Repro: Lehmann

Etliche Olympia-Athleten kamen auch in die Domstadt, um zu trainieren. Darüber geben die Zeitungen von damals Auskunft - und zwei prominente Freisinger.

Freising – Ein neuer Zug, der für Furore sorgt, australische Hünen, die den Kühlschrank plündern, und ein Anpfiff vom Seewolf persönlich: Auch in Freising haben sich im Zuge der Münchner Spiele einige olympische Szenen abgespielt.

Mit den Spielen kam auch die S-Bahn

Schon drei Monate vor Beginn von Olympia 1972 in München war Freising ein großer Gewinner der Spiele: Am 28. Mai um 5.42 Uhr nahm die erste S-Bahn vom Freisinger Bahnhof aus Fahrt Richtung München auf.

Olympische Erinnerungen: Siegfried Wanzke berichtet, wie sich seine Freisinger Volleyballer einst gegen das griechische Nationalteam wacker schlugen. © Lehmann

Die ersten Fahrgäste

Helmut Weinzierl, damals gerade erst in den Stadtrat gewählt und später Sportreferent, kann sich noch gut an den Start ins S-Bahn-Zeitalter erinnern, der eng mit der Austragung der Olympischen Spiele verbunden war. „Ich habe das gar nicht recht glauben können. Ich dachte, S- und U-Bahnen seien nur was für riesige Städte“, berichtet er. „Dass Freising plötzlich an das große München angebunden worden ist, war einer der großen Fortschritte, die die Olympischen Spiele in München dem Umland gebracht haben. Das hat uns tatsächlich einen großen Pusch gegeben.“ Bis heute nimmt Weinzierl so gut wie immer die S-Bahn, wenn er nach München fährt.

Die ersten Freisinger Fahrgäste waren im Übrigen neben dem damaligen Landrat Ludwig Schrittenloher und Freisings Oberbürgermeister Adolf Schäfer 25 Kinder aus der Paul-Gerhardt-Schule. Sie durften sich zu ersten noch inoffiziellen Fahrt in die damals noch blau-weiße S-Bahn setzen und sich unter das Riesenheer an Festgästen mischen, die auf dem Münchner Marienplatz anlässlich der S-Bahn-Eröffnung zusammengekommen waren. Für die Kinder gab es, so berichtete es das Freisinger Tagblatt damals, Weißwürste und ein Erinnerungsgeschenk.

Gegen die Griechen wollten alle dabei sein

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele gaben sich immer wieder Athleten in Freising die Ehre. So war etwa die griechische Nationalmannschaft der Volleyballer zu Gast. „Unsere erste Mannschaft durfte gegen das Nationalteam sogar ein Trainingsspiel unter Wettbewerbsbedingungen absolvieren“, erinnert sich Siegfried Wanzke, der damalige Abteilungsleiter der Freisinger Volleyballer. Das Hurra war so groß, dass mehr Freisinger Spieler als gewöhnlich den Weg in die Luitpoldhalle fanden. „Jeder wollte dabei sein, aber es waren zu viele, um alle einsetzen zu können“, berichtet Wanzke.

Filmreifer Anpfiff: Der Schauspieler Raimund Harmstorf alias „Der Seewolf“ gab den Startschuss für Spiel des TSV Au gegen die marokkanische Nationalelf. © Repro: Lehmann

In der Olympia-Liga

Die Freisinger Mannschaft wirkte damals an der sogenannten Olympialiga mit – darin die sechs besten westdeutschen Mannschaften. Hier sollten die Spieler gescoutet werden, die für eine westdeutsche Volleyball-Nationalmannschaft in Frage gekommen wären. „Ein paar Freisinger hätten auch gute Chancen gehabt, nominiert zu werden“, sagt Wanzke. Doch dann entschied das Olympische Komitee, dass nur eine deutsche Mannschaft, die ostdeutsche, zum Turnier antreten durfte.

Gegen die Griechen zeigten die Freisinger indes noch einmal in drei knappen Sätzen ihr Können, berichtet Wanzke. „Wir haben zwar keinen Satz gewonnen, aber wir haben gut mitgespielt.“ Den Wimpel, den die Griechen den Freisingern bei der Begegnung überreicht haben, besitzt Wanzke auch heute noch.

Im Freibad geben sich Wasserballer die Ehre

Trotz aller Umbaumaßnahmen und Umstrukturierungen, die bei der Realisierung des Erlebnisschwimmbads fresch vor einigen Jahren vorgenommen wurden: das Kampfbecken hat seinen Standort behalten. Das Becken ist zwar immer wieder grundlegend erneuert worden, aber es befindet sich immer noch am selben Standort wie 1972.

„Einer der großen Fortschritte“, die Olympia Freising gebracht habe, sei die S-Bahn gewesen, sagt Ex-Stadtrat Helmut Weinzierl. Gestartet ist sie erstmals im Mai 1972. © Repro: Lehmann

Damals machte das Kampfbecken seinem Namen alle Ehre: Es war die Trainingsstätte für die zwölf Teams, die sich für das olympische Wasserball-Turnier qualifiziert hatten, darunter auch Ostblock-Staaten wie die Sowjetunion und Ungarn – Nationen, die Freisinger in Zeiten des Kalten Kriegs selten zu Sicht bekamen.

Die ersten Wasserballer, die im Freisinger Schwimmbad anrückten, waren die „Hünen aus Australien“, wie das Freisinger Tagblatt am 16. August 1972, zehn Tage vor Entzündung der Olympischen Flamme, titelte. „Die Australier entpuppten sich als legerer Haufen, der erst einmal den Kühlschrank plünderte.“ Ob die Athleten von Down Under so trinkfreudig waren oder die Sportlermägen knurrten, ließ der Bericht indes offen. Dafür aber attestierte das FT „Wasserball in Vollendung“.

Hunderte von Zuschauern hatten sich auf der Tribüne eingefunden, um den Australiern zuzusehen. Die olympische Begeisterung tröstete die meisten Freisinger auch darüber hinweg, dass das Becken und die umliegenden Flächen auf Verlangen der Ostblockstaaten abgegrenzt wurden, wobei das FT vermerkt: „Ein wenig neidisch sahen allerdings am Sonntag die zahlreichen Badegäste auf das gesperrte Becken, das einsam und verlassen war, während in den noch verbleibenden Becken mehr gestanden als geschwommen wurde.“

Au erlebt das „Spiel des Jahrhunderts“

Als „Spiel des Jahrhunderts“ – zumindest aus Sicht der Marktgemeinde Au – betitelte das Freisinger Tagblatt das, was sich am 19. August auf dem grünen Rasen des TSV abspielte. Dort trat die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft gegen den heimischen Klub zu einem Trainingsspiel an. „Rund 1500 Zuschauer sahen ein großartiges Spiel, bei dem die Devise der Hausherren hieß: nur nicht zweistellig verlieren“, berichtet das FT. Die Sorge der TSV-Kicker war unbegründet. Zur Halbzeit trotzten sie dem Olympiateam ein 1:1 ab, am Ende zogen sie sich mit 2:5 beachtlich aus der Affäre.

Filmreif war die Eröffnung der Partie: Kein Geringerer als Raimund Harmstorf. Der damals äußerst beliebte Schauspieler, der die Fernsehzuschauer vor allem als „Seewolf“ begeisterte, hatte in jener Zeit in Au geankert. Rund fünf Jahre lebte Harmstorf im Auer Schloss.

Und wenn seine Anwesenheit nicht gerade am Filmset in München erforderlich war, nahm sich der Seewolf Zeit für so „manche örtliche Vereinsfeierlichkeit“, wie das Freisinger Tagblatt berichtet. Für seine Hauswirtin, Baronin Edith Beck von Peccoz, hat diese Zeit mit dem früh verstorbenen Harmstorf einen hohen Stellenwert: „An ihn habe ich nur gute Erinnerungen.“

