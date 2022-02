Unfall auf der B301: Mazda erfasst Mann (90) in Krankenfahrstuhl

Ein 90-Jähriger musste nach einem Unfall mit seinem Krankenfahrstuhl ins Klinikum Freising gebracht werden. Symbolbild © Nicolas Armer/dpa

Schreckmoment auf der B301 in Freising: Eine Mazda-Fahrerin erfasste einen 90-Jährigen, sein Krankenfahrstuhl wurde eingeklemmt.

Freising – Das hätte weit schlimmer ausgehen können: Eine 42 Jahre alte Frau aus dem Kreis Landshut war am Freitag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der B 301 in Freising unterwegs. „Als sie nach rechts auf die Dr.-v.-Daller-Straße auffahren wollte, kreuzte unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn ein 90-jähriger Freisinger mit seinem Krankenfahrstuhl“, so die Polizei. Der Mazda erfasste ihn und der Fahrstuhl verkeilte sich.

Der Senior hatte Glück im Unglück: Er zog sich nur eine leichte Verletzung am Arm zu. Zur Abklärung kam er jedoch ins Klinikum Freising. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. ft

