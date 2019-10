Inspiration für Betriebe: 1. Freisinger Unternehmertag bietet Top-Referenten

Aus dieser Veranstaltung lässt sich viel Kapital ziehen: Zum ersten Mal findet am 7. November der Freisinger Unternehmertag statt - mit vielen spannenden Vorträgen.

Freising – Das eintägige Seminar, das vom FT mitorganisiert wird, bietet Wirtschaftstreibenden die Möglichkeit, sich auszutauschen und neue Ideen zu sammeln. Das Unternehmen Schmidt Colleg, das ebenfalls als Mitveranstalter fungiert, organisiert seit mehreren Jahren Unternehmertage, die sich an Mittelstand und Familienunternehmen richten.

„Wir bieten neben viel Inspiration auch den perfekten Rahmen für Begegnung und Austausch“, erklärt SchmidtColleg-Geschäftsführer Dr. Cay von Fournier. „Wir präsentieren Top-Referenten und erfolgreiche Unternehmer, die mit spannenden Vorträgen inspirieren und motivieren.“ Das ganze geschieht in Kooperation mit der Freisinger Bank, die ihre schönen Räume für die Veranstaltung zur Verfügung stellt, und dem Unternehmen Cas Software.

Deutschlands erste Herzlichkeitsbeauftragte ist mit dabei

Bei dem 1. Freisinger Unternehmertag, der von 9.30 bis 17 Uhr geht, stehen vier Vorträge auf dem Programm. So erklärt von Fournier, studierter Mediziner, was gutes Unternehmertum auszeichnet. Heiko Schneider, Inhaber eines Friseur-Salons, gibt eine Bedienungsanleitung für die heutige Arbeitswelt. Einen neuen Blick auf die heutige Arbeitswelt bietet Mahsa Amoudadashi, die als Deutschlands erste Herzlichkeitsbeauftragte in einem renommierten Tagungshotel in Nürnberg arbeitet. „Wie Sie Gewinner im Digitalisierungsprozess werden“ verrät Professor Kurt Matzler, Professor für Strategisches Management an der Universität Innsbruck.

+ Dr. Cay von Fournier: Der Arzt erklärt amUnternehmertag, was gute Betriebsführung ausmacht. © Schmidtcolleg

„Profitieren wir gemeinsam von den Inspirationen des 1. Unternehmertags hier in Freising“, lautet der Appell von Klaus Pirhalla, Anzeigenchef des FT. Denn auch der außerordentliche Wirtschaftsstandort vor Ort mit seinen Vorzügen biete täglich neue Herausforderungen. „Da ist Querdenken gefragt.“

Anmeldung

Wer beim 1. Freisinger Unternehmertag am 7. November dabei sein will, wendet sich an die Freisinger Bank, Tel. (0 81 61) 18 90 oder an SchmidtColleg, Tel. (0 92 31) 5 05 10, E-Mail: info@schmidtcolleg.de.