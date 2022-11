„Es ist legitim, mal einen Kampf zu verlieren“: Unternehmertag bietet viel Inspiration - gerade in der Krise

„Empathie ist wichtig, um langfristig Erfolg zu haben“: Der ehemalige Fußballprofi Didi Hamann (2. v. r.) war der Stargast beim Unternehmertag in der Freisinger Bank, der von der Freisinger Bank, dem Freisinger Tagblatt und dem SV Zukunft organisiert und gestaltet wurde: (v. l.) Bernhard Nickel (Vorstand Freisinger Bank), Christian Birkholz (Regionalleiter Merkur tz Media), Reinhard Schwaiger (Vorstandsvorsitzender Freisinger Bank), Didi Hamann und Birgit Mooser-Niefanger (SV Zukunft).

Veranstaltung von Freisinger Bank und Freisinger Tagblatt

Von Manuel Eser

Ehemalige Weltklasse-Sportler berichten beim Unternehmertag in Freising, wie sich aus Krisen Kraft schöpfen lässt. Auch ein berühmter Gast trat auf.

Freising – Packende Speaker und angeregte Unterhaltungen auf Augenhöhe: Der 2. Unternehmertag in der Freisinger Bank war eine Quelle der Inspiration für die teilnehmenden Personen. Eine zentrale Botschaft in Krisenzeiten: Es ist immer zu früh aufzugeben und nie zu spät, sich zu verändern.

Bäcker und Bestatter, Vertreter aus der Bau- oder Modebranche und viele andere: Fast 100 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung von Freisinger Bank und Freisinger Tagblatt zum Unternehmertag, der vom SV Zukunft gestaltet wurde. Der Freisinger Verein bietet Trainingsprogramme für Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf an. Zu den Coaches zählen auch prominente Ex-Sportler, die den Jugendlichen eines vermitteln können: Glaubwürdigkeit.

Bankvorstand Bernhard Nickel versprach den Anwesenden „inspirierende Ideen, die im unternehmerischen Alltag in stürmischen Zeiten weiterhelfen“, und Christian Birkholz vom Freisinger Tagblatt betonte: „Dieser Tag soll Ihnen die Gelegenheit geben für etwas, für das oft nicht viel Zeit bleibt: Netzwerke zu bilden.“

OB und Landrat finden ermutigende Worte für Unternehmer

Angesprochen fühlte sich davon auch Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. „Schließlich bin ich auch Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, der mit einem Zeitvertrag ausgestattet ist“, sagte er augenzwinkernd mit Blick auf die sechs Jahre währende Wahlperiode. In seinem Grußwort wünschte er allen Anwesenden einen motivierenden Tag. Seine Marschroute: „Nach vorne blicken, sich zusammenreißen und gestärkt aus der Krise hervorgehen.“

Mut sprach den Unternehmern auch Landrat Helmut Petz zu. Er berichtete davon, wie Menschen, die am anderen Ende der Welt leben, den Landkreis Freising sehen: die Vertreter der chinesischen Partnerstadt Weifang. „Sie bewundern an uns die deutsche Präzision und die Mentalität: dass wir Herausforderungen annehmen.“

Die ultimative Herausforderung hat sich Marko Rajkovic, einer von fünf Speakern, gestellt. Mit 16 Jahren setzte er sich das Ziel, Kickbox-Weltmeister zu werden. Der Deutsche mit kroatischen Wurzeln, der seine Kindheit wechselweise in der Bundesrepublik und auf dem Balkan verbrachte, berichtete den Anwesenden vom unwahrscheinlichen Weg eines Jugendlichen aus dem Schwarzwald auf den Kickbox-Olymp – und seiner größten Niederlage.

Die erste Niederlage war zugleich seine größte

22 Kämpfe, 22 Siege, Einzeltitel und Triumphe mit dem Nationalteam hatte Rajkovic hinter sich, als er 2004 um den Weltmeistertitel boxen durfte. „Es ging gut an, doch dann ist in der zweiten Runde nach einem rechten Haken mein Trommelfell geplatzt. Ich bin getaumelt, habe nichts mehr gesehen, wusste nicht mehr, wo ich war.“ Er gab zwar nicht auf, verlor aber. „Meine erste Niederlage war zugleich meine größte – in meinem wichtigsten Kampf.“

„Es ist immer zu früh aufzugeben und nie zu spät, sich zu verändern.“

Von der Presse gab es Prügel, sein Betreuerteam brach auseinander, Sponsoren verließen ihn – Rajkovic fiel in ein tiefes Loch. Selbstzweifel zermürbten ihn, bis er sich selbst sagte: „Es ist legitim, mal einen Kampf zu verlieren.“ Schritt für Schritt nahm er einen weiteren Anlauf und wurde 2006 tatsächlich Weltmeister. 2009 beendete er als ungeschlagener WM-Champion seine Ring-Karriere. Heute coacht er Jugendliche – auch für den SV Zukunft. Seine Botschaft: „Es ist immer zu früh aufzugeben und nie zu spät, sich zu verändern.“

„Es geht darum, für seine Ideale zu kämpfen, dafür auch Niederlagen einzustecken und Resilienz zu entwickeln“, betonte auch Ariane Kipp, Künstlerin und Kunsttherapeutin, die sich ebenfalls für den SV Zukunft engagiert und den Unternehmertag moderierte.

Nicht auf dem Platz, sondern am Esstisch wuchs das Team zusammen

Resilienz benötigte der FC Liverpool im Champions-League-Finale gegen den AC Mailand im Jahr 2005. 0:3 stand es zur Halbzeit, am Ende siegte das Team aus England noch im Elfmeterschießen. Mit dabei war auch der deutsche Fußball-Nationalspieler Didi Hamann.

Dass man in der Halbzeit den Glauben nicht verloren habe, berichtete der Stargast der Veranstaltung, habe mit einem Trainingslager zehn Monate zuvor zu tun gehabt. Damals sei das Team in einzelne Grüppchen zerfallen. Der Trainer habe die Spieler daher verpflichtet, beim Abendessen die Tischnachbarn zu wechseln. Plötzlich kam Hamann mit Mitspielern ins Gespräch, mit denen er zuvor fast nie ein Wort gesprochen habe. „Wir haben uns kennengelernt, sind zusammengewachsen und haben angefangen, uns gegenseitig zu verteidigen.“

2005 gewann Hamann nicht nur die wichtigste Trophäe des Vereinsfußballs, sondern auch eine Erkenntnis: „Empathie ist wichtig, um langfristig Erfolg zu haben.“